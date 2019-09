Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), se quejó de que el gobierno prioriza el gasto social y relega la rentabilidad a un lugar secundario, algo que definió como “poner la carreta delante de los bueyes”. En su opinión, las cosas deberían hacerse “al revés”. “Para solucionar los problema del país hay que poner los bueyes delante de la carreta, o directamente sustituirlos por peones, que comen menos que los animales de carga”, sugirió. “El gobierno no se puede quejar de que no proponemos soluciones o que queremos decirles qué es lo que tienen que hacer. Pueden ser los bueyes o pueden ser los peones, eso lo deciden las autoridades. Lo que importa es tener a alguien que tire de la carreta”, destacó.

Capurro aclaró de todas maneras que “esta solución que proponemos solamente funciona si se corrige el rumbo en materia de relaciones laborales, porque si nos siguen obligando a pagar fortunas a los peones y reconocerles derechos laborales, eso de usarlos para sustituir a los bueyes también va a terminar siendo muy caro”.

Según el presidente de la ARU, si el gobierno adopta la estrategia de recurrir a los peones para que tiren de la carreta “podríamos considerar la posibilidad de volver a los Consejos de Salarios”, aunque para eso deberían cumplirse dos requisitos. “En primer lugar, que el gobierno no participe, porque es tendencioso, y en segundo lugar que los trabajadores no participen, porque ellos no entienden cuáles son las verdaderas necesidades del país”, concluyó.