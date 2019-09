En una reunión con empresarios realizada la semana pasada, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, afirmó que el estado “no puede seguir creciendo en base a impuestos”, y abogó por más asociaciones entre privados y el sector público. A raíz de estas declaraciones, la universidad de Nueva York en la que da clases Ernesto Talvi le comunicó al candidato colorado que sus servicios “ya no son necesarios” y que le ofrecieron su puesto a José Mujica. En el centro de estudios consideran que el ex presidente “tiene una visión neoliberal mucho más contundente que la del señor Talvi, y además demostró en su presidencia que es capaz de aplicarla”. “Talvi es un tibio, no confiamos en los gradualismos”, explicó un docente de la universidad neoyorquina.

Pero la posibilidad de que José Mujica ocupe el puesto de profesor no aparece como tan simple. Es que el Fondo Monetario Internacional está pensando en darle a Mujica el cargo de director general tras el retiro de Christine Lagarde. Desde el MPP reconocieron que su líder está recibiendo “varios ofrecimientos” de este tipo. “Hasta hace poco creíamos que la carrera internacional del Pepe iba a seguir por el lado de los premios, como el Nobel de la Paz y cosas por el estilo, pero ahora nos damos cuenta de que su futuro está en los organismos multilaterales de crédito y los centros de formación de tecnócratas de los países centrales”, declaró un dirigente emepepista.