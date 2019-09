Pablo Bartol, referente en temas de desarrollo social del candidato presidencial Luis Lacalle Pou, había dicho la semana pasada que la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, forma parte de “la izquierda caviar” y “no entiende la pobreza”. Muñoz le respondió diciendo que “él seguramente debe vivir mucho mejor de lo que he vivido en toda mi vida”. La jerarca opinó que este tipo de polémicas “son buenas para la democracia, y además me sirven para ir practicando mis chistes para este carnaval”. Es que este febrero Muñoz no saldrá en una comparsa de negros y lubolos, como es su costumbre, sino que será parte de un grupo de humoristas. “Tocar el tambor me sigue encantando, pero también me cansa un poco, así que el próximo febrero me voy a dedicar a los comentarios chistosos y mordaces, porque me dicen que se me dan muy bien”, declaró la ministra.

Este no sería el único cambio en la carrera de Muñoz para 2020; fuentes de Monte Carlo TV confirmaron que desde el programa de chimentos Algo contigo le ofrecieron integrarse al panel. “Tiene una lengua bastante filosa, que a lo mejor no tiene el suficiente nivel para el debate sobre políticas públicas, pero para hablar sobre cruces entre vedetes creo que sería ideal”, explicó la fuente consultada. Muñoz no tiene experiencia en este tipo de trabajos, pero en la producción de Algo contigo consideran que “en el terreno de la educación y la cultura tampoco tiene mucha experiencia, e igual la metieron de ministra”.