“Al aumento de los ingresos se apuesta aumentando la actividad, y la actividad sólo aumenta si se invierte, y la inversión requiere estímulos”, razonó ayer el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, tras enumerar una serie de medidas que el gobierno tomó para incentivar las inversiones. Astori dio a conocer las 14 medidas ayer, en una conferencia de prensa junto al subsecretario Pablo Ferreri, el director de la Asesoría de Política Comercial, Juan Labraga, y del director de la Asesoría Tributaria, Fernando Serra.

En algunos casos se trata de nuevas acciones, como, por ejemplo, la rebaja o eliminación de tasas para la importación de autopartes y el armado de automotores. Pero también se incluyeron otras que ya habían sido adoptadas como la exoneración del IVA a los turistas no residentes en servicios gastronómicos, de catering, para fiestas y eventos y para arrendamientos de vehículos sin chofer. Las autoridades aseguraron que todas las medidas que benefician al turismo suponen una renuncia fiscal de 30 millones de dólares al año.

Uruguay con amortiguadores

Ayer de mañana, tras la sesión del Consejo de Ministros, Astori aseguró en conferencia de prensa que el gobierno sigue de cerca la situación económica en Argentina y mira el proceso con “preocupación”. Sin embargo, remarcó que Uruguay ha acumulado un “montón de fortalezas” que permiten tener una “economía estable”, por lo que siguen el proceso con “atención y preocupación”, pero también con “serenidad”. A su juicio, el país tiene unos “amortiguadores muy importantes para que los desequilibrios de Argentina no se transmitan a Uruguay”. De todos modos, el titular de Economía reconoció que los impactos comerciales ya se están sintiendo, en particular en el turismo receptivo.



Por otra parte, el Poder Ejecutivo firmó un decreto para reestructurar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). “Se aprobó un conjunto de disposiciones que tienden a actualizar las características de la organización de la OPP, con un objetivo muy importante: reforzar y fortalecer las actividades de planeamiento que están en su órbita”, indicó Astori. El director de la OPP, Álvaro García, explicó que la reestructura implica la creación de una dirección que unifique las áreas de presupuesto, control de empresas públicas y evaluación de la gestión. La nueva dirección se llamará Presupuesto, Control y Evaluación. García explicó que este cambio no implica la creación de puestos de trabajo ni mayor presupuesto.