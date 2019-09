Negociaciones entre el PSOE y Podemos no avanzan y las elecciones de noviembre parecen inminentes

Luego de una extensa reunión celebrada este martes entre los equipos negociadores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, la posibilidad de un acuerdo entre ambas formaciones para la instauración de un gobierno de coalición liderado por el actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, parece haberse desvanecido completamente.

Según consignó el diario La Vanguardia, la negociación quedó al borde de la ruptura total, pese a que ninguna de las partes se responsabiliza del desacuerdo y achaca al contrario que la falta de entendimiento dinamite la actual legislatura y provoque una repetición de las elecciones el 10 de noviembre. Tanto la socialista Adriana Lastra como Pablo Echenique, de Podemos, resaltaron al término de la reunión el “buen tono”, la “cordialidad” y la “buena relación personal” entre los equipos negociadores, pero ambas partes reconocieron la existencia de “discrepancias” quizá insalvables.

“No hay una vía para alcanzar un acuerdo, Unidas Podemos se ha negado”, lamentó luego del encuentro la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. “No vemos una salida para un gobierno progresista”, reconoció.

Por su parte, el jefe del equipo negociador de Unidas Podemos, Pablo Echenique, admitió que “es cierto que hay discrepancias, pero también es importante trasladar que hablamos de discrepancias políticas”. “La conclusión de la reunión es que el PSOE no se mueve de su planteamiento de gobierno de partido único, como si tuviera mayoría absoluta. Y nos ha planteado que si no aceptamos ese marco no debe de volver a haber reuniones”, sentenció Echenique.