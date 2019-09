Parlamentarios que se oponen al brexit sin acuerdo podrían vetar la iniciativa de Boris Johnson

En el inicio de una semana agitada en el ambiente político británico, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, manifestó que está dispuesto a plantear la convocatoria a elecciones para el 14 de octubre si el Parlamento aprueba hoy una ley que vetaría un brexit sin acuerdo, algo que el actual líder conservador quiere llevar adelante indefectiblemente. “Los diputados tendrán ante sí una elección muy sencilla cuando voten. Si votan dar a Boris Johnson la oportunidad de negociar [...] sería lo mejor para que Reino Unido logre un acuerdo”, explicó una alta fuente del actual gobierno citada por la agencia de noticias Reuters. “Pero si votan a favor de arruinar el proceso de negociación, en contra de dar la capacidad necesaria de negociación a Reino Unido, tendrán también que asumir lo que vendrá después” agregó.

La convocatoria de elecciones anticipadas requiere dos tercios de los 650 diputados de la Cámara de los Comunes, por lo que tendrían que apoyar la iniciativa tanto el Partido Conservador de Johnson como el Partido Laborista. De aprobarse la moción, las elecciones se celebrarían el 14 de octubre.

Durante el discurso que ofreció este lunes en la puerta de la residencia oficial de Downing Street 10, Johnson reiteró que no pretende que haya elecciones, pero a la vez afirmó que si la postura que votarán hoy los parlamentarios se opone a un brexit sin acuerdo, el progreso con la Unión Europea (UE) sería “imposible”.

Los legisladores conservadores que se oponen a la posición de Johnson están negociando con el bloque de los laboristas para presentar un proyecto de ley para evitar que Reino Unido abandone la UE el 31 de octubre sin un acuerdo. Si esta iniciativa es aprobada, el primer ministro británico estaría obligado a solicitar un retraso de la salida del bloque hasta el 31 de enero de 2020.

En su alocución de ayer, Johnson insistió con que el respaldo de los parlamentarios permitiría lograr cambios en el actual acuerdo de brexit de Reino Unido, negociado por la ex primera ministra Theresa May y rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes, en una cumbre que el actual primer ministro británico tendrá con representantes de la UE el 17 de octubre. Johnson, según consignó The Guardian, dijo que “no había circunstancias” en las que él personalmente le pediría a Bruselas que retrasara el brexit y que a los negociadores de Reino Unido se les debe permitir continuar con su trabajo sin que haya interferencia del Parlamento. “Y sin una elección. Sin una elección. No quiero una elección y tú no quieres una elección”, agregó Johnson.

Los legisladores conservadores que se oponen a salir bajo cualquier circunstancia de la UE el 31 de octubre, entre quienes se incluyen ex ministros e importantes figuras del partido de gobierno, fueron advertidos de que son pasibles de ser sancionados por la colectividad política a la que pertenecen, que podría expulsarlos e impedirles presentarse a cargos en futuras elecciones. No obstante, las principales figuras, incluido el ex secretario de Justicia David Gauke, han insistido en que, a pesar de la amenaza, seguirán adelante y, en sus palabras, antepondrán el “interés nacional” a las posibles sanciones que puedan sufrir.