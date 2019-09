La Junta Departamental de Montevideo deberá decidir si aprueba la propuesta del intendente capitalino, Christian Di Candia, de renombrar el tramo sur de la calle Paraguay como Mario Benedetti. La iniciativa fue cuestionada por el edil frenteamplista y ex intendente Mariano Arana, pero Di Candia no pretende retirarla. “Los nombres de las calles no tienen por qué mantenerse intocados. Es más, según un estudio que encargamos, aproximadamente en el año 2085 el tramo sur de la calle Andes pasará a llamarse Fabiana Goyeneche, en homenaje a la que en ese entonces va a ser una de las figuras históricas de la izquierda uruguaya y latinoamericana”, declaró Di Candia.

El estudio al que hizo referencia el jefe comunal también estimó que un tramo similar de la calle Convención será renombrado Gustavo Torena, y uno de Río Negro será rebautizado Darío Pérez. “Es cierto, 99% de los montevideanos van a confundir las calles y los pocos que recuerden cuál es cuál, que vendrían a ser los taxistas, lo van a aprovechar para pasear a sus pasajeros, pero la lucha por un mundo más culto exige ciertos sacrificios”, opinó Di Candia.