Abogados de Evo Morales piden que asuma la presidencia la titular del TSJ y convoque a elecciones

En una conferencia de prensa realizada ayer en Buenos Aires, los abogados argentinos del derrocado mandatario boliviano Evo Morales, Gustavo Ferreira y Eugenio Zaffaroni, plantearon que el 23 de enero asuma el mando del país la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz, y de inmediato convoque a elecciones generales.

Según consignó el diario paceño La Razón, los juristas argumentaron que Morales es el actual presidente de Bolivia, debido a que su mandato continúa vigente porque su carta de renuncia presentada el 10 de enero aún no fue considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Siguiendo esta teoría, los abogados del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) afirmaron que la presidenta de facto boliviana Jeanine Áñez se atribuye un mandato “de no derecho” que no le corresponde. “Se han salido del sistema planetario”, esto no tiene precedentes, rompe todas las reglas de convivencia internacional”, aseveró Zaffaroni.

En este contexto, los juristas plantearon que el 23 de enero, cuando concluya el mandato de Morales y el de los miembros de la ALP, debería asumir la Presidencia la titular del TSJ para de inmediato llamar a elecciones.

“Cuando se haga cargo el presidente del Tribunal de Justicia retomamos el camino de derecho”, complementó el juez Zaffaroni.

Si bien el gobierno de facto ya convocó a elecciones generales, aún no ha puesto fecha para estos comicios. El MAS participará en estas elecciones y definirá a sus candidatos en un encuentro que se realizará dentro de dos semanas en Buenos Aires, donde Morales se encuentra asilado desde hace algo menos de un mes.

A propósito de los comicios presidenciales, la mandataria de facto Áñez deslizó la necesidad de que se realice una cumbre política para evitar la dispersión del voto de los opositores al sector de Morales.

“Más que para reformas constitucionales, que creo que no correspondería en este momento porque este es un gobierno corto, lo que creo es que nosotros debemos cuidar el proceso. Sí pensaría, si así las condiciones se dan, en una cumbre política de líderes políticos, porque creo que acá hay un objetivo común en los bolivianos porque no queremos dispersión del voto, no queremos que suceda lo del 20 de octubre”, afirmó la presidenta en ejercicio durante una entrevista televisiva realizada el primer día de este año, haciendo referencia a las últimas elecciones bolivianas, en las que Morales se impuso, pero que luego fueron declaradas nulas como consecuencia de las presiones de los partidos de oposición y de la intervención de la Organización de Estados Americanos.