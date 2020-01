La divulgación del anteproyecto de ley de urgente consideración que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, pretende enviar al Parlamento el 1º de marzo generó repercusiones tanto en el ambiente político como a nivel empresarial. Luego de conocido el documento, las aerolíneas que cubren vuelos desde Argentina a Uruguay anunciaron que a partir de marzo se podrá despachar, sin costo extra, hasta dos valijas repletas de dólares. El representante de una de las empresas explicó: “Con el cambio de gobierno, sobre todo con la derogación de la Ley de Inclusión Financiera, seguramente se modifiquen los hábitos de algunos turistas. Las clásicas dos valijas con ropa no les van a alcanzar para meter todos los dólares que van a querer traer”.

Desde el gobierno electo explicaron que el objetivo de la medida es “preparar al país para un nuevo tipo de turismo proveniente de la vecina orilla, un turismo de alto poder adquisitivo y con muchas ganas de disfrutar del sol y de las oportunidades de negocios que va a brindar el país a partir del 1º de marzo”.

La medida se aplicará solamente para el equipaje despachado, pero no para el que suben los pasajeros en la cabina. Una fuente de la nueva administración explicó: “Más allá de que la idea no es incomodar a los turistas, queremos que tengan la tranquilidad de que, en caso de que haya algún problema, puedan decir que la valija no era de ellos”.