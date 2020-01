Bolsonaro atacó nuevamente a los periodistas y dijo que son “una especie en extinción”

En su primera intervención pública ante los medios de prensa en lo que va del año, el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, nuevamente arremetió contra los diarios y los periodistas, en su afán de responder publicaciones que lo incriminan en actos ilegales.

En la mañana de este lunes en la entrada del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial brasileña situada en Brasilia, Bolsonaro apuntó contra el portal UOL, perteneciente al grupo Folha, que en un informe dijo que el ahora mandatario, a pesar de haber criticado la iniciativa, utilizó fondos públicos del partido Progresistas -formación en la que el capitán retirado estuvo entre 2005 y 2016- para financiar su campaña para ser electo como diputado federal en el año 2014.

Ostensiblemente irritado y desafiante, Bolsonaro dijo ante los medios presentes en la Alvorada: “UOL dijo: Bolsonaro dijo que no había que votar a candidatos que hayan usado el fondo, pero él lo utilizó en 2014. Pero el fondo es del año 2017, entonces lo que se dice ahí es una imbecilidad. No se lo voy decir a todo el mundo, para no ser demandado por la ANJ [Asociación Nacional de Diarios] y no se qué, pero es información es de una estupidez...No saben ni siquiera mentir”.

Envalentonado, Bolsonaro continuó con su prédica y dijo que iba a “expulsar de Brasil a todos los periodistas vinculados al Ibam [Instituto Brasileño del Medio Ambiente]”. “Quien no lee el diario no está informado y quien sí los lee está desinformado. Pero eso tiene que cambiar. Ustedes [en referencia a los periodistas] son una especie en extinción”. Luego el mandatario prosiguió su duelo dialéctico con los periodistas, aseguró que dio la orden de cancelar todas las suscripciones a los diarios que había en Palacio de Planalto [sede del Ejecutivo brasileño] y dijo que no lee ninguna publicación periodística “porque nos envenena”.

“Leer los diarios nos envenena. Uno termina envenenado. Hoy Folha sacó un comunicado, pidiendo que la gente se suscriba, y eso me molesta porque Folha sabe exactamente qué cosa es mentira y cual es verdad. Pero aún sabiendo lo que es cada cosa, siguen usando las mentiras. Esa es la prensa brasileña que yo no quiero, yo no quiero eso para la prensa”, afirmó, refiréndose a la campaña de suscripciones que está llevando adelante el diario paulista.

El ataque de Bolsonaro tuvo una rápida respuesta por parte de muchos trabajadores de los medios, entre otros el prestigioso periodista Fabio Pannunzio, quien en su cuenta de Twitter escribió en referencia al mandatario que: “Especie en extinción son los políticos fraudulentos, neofascistas, misóginos, homofóbicos, xenófobos, anti iluministas, populistas y otros enfermos mentales y degenerados que todavía no se dieron cuenta de que la Edad Media se terminó”.