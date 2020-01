Daniel Martínez dijo que no va a “juzgar” la interna del Partido Socialista y que el “futuro dirá” si permanece en el partido

El ex candidato presidencial del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez estuvo reunido este martes por más de 45 minutos con la Departamental de Montevideo del Frente Amplio (FA) en la Huella de Seregni para oficializar su precandidatura a la Intendencia de Montevideo (IM). Así su nombre estará a disposición del Plenario junto al de la senadora electa Carolina Cosse y el del director del Hospital Maciel Álvaro Villar.

Más tarde, también en la Huella de Seregni, Martínez encabezó una conferencia de prensa, acompañado de los principales dirigentes de los sectores de la coalición de izquierda que apoyan su precandidatura. Explicó que cambió la decisión que tomó en diciembre de no postularse a la IM por “el cariño de alguna gente” y por “el apoyo de muchos dirigentes y sectores políticos importantes del FA que nos han pedido con convicción que sigamos encabezando la transformación de Montevideo”.

A su vez, Martínez dijo que las semanas posteriores a la segunda vuelta fueron “muy movilizadoras” y “prácticamente no hubo día en que pudiera desenganchar”. Manifestó que dedicó esos días a reflexionar y escuchar a “muchos compañeros” del FA y ciudadanos. “Estaba convencido de que fuera cual fuera el futuro, este tenia que ser un tiempo de evaluación y autocrítica”. El dirigente señaló que pensó “mucho en las cosas que se hicieron bien, pero mucho más en las que nos equivocamos. El proceso de aprendizaje está ahí”.

El proceso a definir la postulación no fue sencillo, en un momento había generado más resistencias que apoyos. Consultado sobre ese proceso, Martínez dijo a la prensa que “hubo un proceso con determinadas instancias. No voy a juzgar algunas decisiones que se tomaron y no voy a opinar. Lo que es claro es que en determinado momento, una serie de dirigentes se me acercaron con la propuesta de generar una instancia de conversación e intercambio de ideas con compañeros hoy presentes para ver la posibilidad de unificar una candidatura que fuera la mía”. Los sectores y dirigentes, dijo, “entendieron que uno podía sintetizar una tercera candidatura que permitiera tener una oferta electoral mucho más variada y que fortaleciera las posibilidades electorales del FA”. “Así de sencillo”, agregó.

Sobre la situación interna del Partido Socialista (PS) y la división que generó entre el “ala” ortodoxa, que decidió acompañar la precandidatura de Cosse y la renovadora, que reivindicaba el apoyo a Martínez, el ingeniero dijo: “No me voy a poner a juzgar las interna del partido”. “Cada uno con su conciencia y honestidad”, agregó. En tanto, sobre su permanencia en el PS, expresó “el partido en el que milité toda mi vida está discutiendo y tomando decisiones” y prosiguió: “Obviamente hay que dejar que se den las etapas. El futuro dirá. Yo por ahora estoy esperando que esa discusión finalice” y mientras tanto no emitirá “opiniones”.

“Montevideo de la gente”

Álvaro García, Laura Tabárez, Pablo Ferreri, Daniel Martínez, Cristina Lustemberg, Danilo Astori y Gustavo Leal, ayer, luego de la conferencia de prensa en la Huella de Seregni.

Martínez señaló que el “centro conceptual de gestión” que promoverá para trabajar desde la IM será “Montevideo de la gente”. Explicó que en parte ese fue el modelo que implementó bajo su gestión. “Estar en política de forma sana, trabajar con y para la gente. Los servicios, las infraestructuras, y las múltiples políticas que desarrolla la IM tiene que tener a la gente en el centro de los desvelos. Así lo hemos hecho y así nos comprometemos a seguir haciéndolo”, expresó. Asimismo, explicó que muchas de las transformaciones que inició bajo su gestión en el gobierno departamental fueron “cambios culturales” que “requieren largos períodos de tiempo para lograr todos los objetivos” y aseguró que tomarán un “camino concreto para alcanzar” esas metas. “Le pedimos a la ciudadanía que renueve la confianza en nosotros”, resaltó.

Latas en La Huella

“Hay unos cuantos latas de los que ya se fueron”, comentó Martínez, mirando al fondo del salón y sin percatarse que estaban los micrófonos abiertos. “Civila está al fondo”, bromeó Pablo Fererri, según consignó Montevideo Portal, haciendo referencia al secretario general del PS, Gonzalo Civila.

En el acto había dirigentes que todavía están afiliados al Partido Socialista, como Eduardo Lalo Fernández, Jorge Buriani y el ex intendente sanducero Julio Nino Pintos. En su cuenta de Instagram, Martínez subió anoche varias fotos con militantes socialistas del seccional Universitario, de la agrupación de municipales socialistas y de centros socialistas de La Teja y de Buenos Aires.

Este martes la agrupación de municipales socialista “Roberto Cesaro” aprobó una declaración de apoyo a Martínez, en la que afirma que su gestión al frente de la IM “avala continuidad” para un nuevo gobierno.