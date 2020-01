Renovadores del Partido Socialista cuestionan a Gonzalo Civila por falta de “autocrítica”

En una carta que se divulgó en la noche de este lunes, y a la que accedió la diaria, integrantes del ala renovadora del Partido Socialista cuestionan en duros términos el proceso liderado por la Secretaría General que culminó en el apoyo a Carolina Cosse. Allí se afirma que el “capital político” de Daniel Martínez lo convirtió en un “referente imprescindible para un quinquenio donde se deberá defender los enormes avances sociales logrados, frente a la coalición opositora que intentará desandar el camino de igualdad, democracia y bienestar conquistado en los tres gobiernos del Frente Amplio”. Por lo que prescindir de “la gran experiencia del compañero, y del capital político que implica el haber liderado el gobierno departamental con mejor aprobación ciudadana en décadas, representa a nuestro entender un enorme error político y estratégico”.

Los renovadores entienden que la crisis de “identidad, liderazgo y línea política” del PS se agravó en el proceso de alianzas de cara a las elecciones nacionales, “donde quienes no integramos el oficialismo (casi la mitad del partido) fuimos excluidos totalmente de las negociaciones”.

“Esa errónea forma de proceder de la mayoría -liderada por el secretario general-, no es ajena a la peor votación del Partido en los últimos 35 años. Insólitamente, desde la actual dirección mayoritaria del Partido no ha habido ninguna autocrítica, ni se asumió la responsabilidad del pésimo resultado electoral, fruto de una equivocada lectura de la realidad política nacional y en particular de la izquierda representada por el Frente Amplio”, afirman en la carta.

Agregan que la crítica a la secretaría general no radica en la alianza electoral con el Partido Comunista del Uruguay para las elecciones de mayo ni el apoyo a la candidatura de Cosse, sino que “se refiere a la actuación excluyente, poco transparente y alejada de los espacios orgánicos de nuestro Partido Socialista”.

Además, se cuestiona la falta de discusión política y el apuro por apoyar a Cosse: “De manera sorpresiva, sin dar una discusión política, sin ninguna necesidad de apurar los tiempos, y siendo el primer sector del FA en hacerlo, la mayoría de la dirección departamental vota el apoyo a la Carolina Cosse, validando las versiones que corrían de que existía un preacuerdo al respecto [con el Partido Comunista del Uruguay]. ¿Qué apuro existía en definirlo con tanta anticipación? ¿Qué acercamiento había existido con la compañera, con sus propuestas y su visión sobre las necesidades del proyecto frenteamplista en Montevideo?”, afirman en la misiva.

Frente a la crisis que atraviesa el PS, “nuestra máxima autoridad responde con que no existe una crisis y que se han dado también nuevas afiliaciones, simplificando lo grave del asunto a una simple cuestión numérica, minimizando la enorme pérdida de capital político acumulado en años de militancia. El secretario general [Gonzalo Civila] pareciera no entender que un compañero o compañera que se va, representa una baja sensible para todo el Partido Socialista”, cuestionan.

La misiva fue firmada por Fabiana Suárez, Fernando Isabella, Julio Bango, Mónica Xavier, Nohelia Millán, Santiago Brum, Santiago Soto, Sergio Pereyra, Viviana Piñeiro y Yerú Pardiñas.