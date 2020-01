Enrique Rubio: hay “enorme desconcierto” en el FA con las candidaturas a la Intendencia de Montevideo

El senador electo por el Frente Amplio Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a la diaria que existe un “enorme desconcierto” de los frenteamplistas con la definición de las candidaturas en la fuerza política a la Intendencia de Montevideo, “porque aún no han asimilado la derrota, porque resulta sorprendente que [Daniel] Martínez no se haya presentado y porque ha surgido una cantidad de nombres excesiva”. Su sector, que integró el sublema Progresistas de cara a las elecciones de octubre, aún no se ha expresado, a pesar de que el miércoles Fuerza Renovadora, sector liderado Mario Bergara, y Alianza Progresista, se decantaron por Álvaro Villar para la intendencia de Montevideo.

Otro de los dirigentes de este sector, Eduardo Brenta, dijo a la diaria que es partidario de que sean solo dos los contendientes. Este viernes la departamental del Partido Socialista se apresta a tener una definición en el tema, y entre las posibilidades está que el sector se pronuncie a favor de la ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse.