Estados Unidos ratificó su respaldo para la reelección de Luis Almagro en la OEA

“[Luis] Almagro es el líder que necesitamos en la Organización de Estados Americanos [OEA] para continuar encarando de manera proactiva los desafíos que afronta la región”. Con estas palabras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró este martes la intención de su país de apoyar la reelección del actual secretario general de la OEA. Según dijo, se necesita a Almagro al frente del organismo para continuar “promoviendo la democracia, apoyando los derechos humanos, avanzando la seguridad e impulsando la prosperidad económica”.

El secretario general de la OEA agradeció el apoyo a través de Twitter y aseguró que sigue comprometido con “la causa de la democracia y los derechos humanos, apoyando a los pueblos de las Américas que luchan por la libertad”.

Agradecemos al @SecPompeo sus amables palabras. Seguimos comprometidos con la causa de la democracia y los derechos humanos, apoyando a los pueblos de las Américas que luchan por la libertad. https://t.co/nLQHZNKoEQ — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 7, 2020

El 20 de marzo, mediante una sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo, se llevará a cabo la elección del próximo secretario general. Hay tres candidatos en carrera: Almagro, que, aunque declaró en varias oportunidades que no se presentaría a la reelección, en junio anunció que volvería a postularse porque un “conjunto de países” lo apoyaban; María Fernanda Espinosa, ex presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ex canciller de Ecuador, y el embajador de Perú en Estados Unidos, Hugo de Zela.

El diplomático uruguayo cuenta con el apoyo expreso de Estados Unidos, Colombia y Ecuador, entre otros países. Ante la postulación de Espinosa, impulsada por los países caribeños Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, la cancillería ecuatoriana expresó que su candidatura “se gestiona de manera individual” y que su país apoyará la reelección de Almagro, informó EFE.

En tanto, el presidente Tabaré Vázquez había anunciado en setiembre que el gobierno uruguayo no apoyaría la reelección de Almagro, porque discrepaba “totalmente” con la conducción que le había dado a la OEA. Sin embargo, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, manifestó otra postura respecto a la continuidad del diplomático. Luego de las elecciones de noviembre, tras reunirse con Vázquez, Lacalle Pou manifestó: “Si bien no compartimos ideología con Almagro, ni compartimos partido político, mayoritariamente estamos de acuerdo con la política llevada adelante en la OEA”. Además, agregó que tenía “una predisposición a que continúe”.

Pompeo y Lacalle mantuvieron el lunes una conversación telefónica en la que abordaron distintos aspectos de la coyuntura internacional. Entre los temas que conversaron estuvo la futura reelección del secretario general de la OEA.