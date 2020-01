Ex integrantes del Ineed desconformes con cambios planteados al instituto en la ley de urgente consideración

El capítulo destinado a la educación del anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC) incluye cambios al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), creado por la Ley General de Educación en 2008 y que comenzó a funcionar en 2012. Actualmente la comisión directiva está integrada por dos representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), dos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), uno por la Universidad de la República (Udelar) y uno por las asociaciones de la educación privada. Uno de los representantes del MEC, actualmente Alex Mazzei, es quien preside el instituto, y el único de los comisionados con dedicación horaria y un sueldo.

El anteproyecto de ley disminuye a tres los integrantes de la Comisión Directiva, que serán todos designados por el Poder Ejecutivo (PE), y establece que deben ser personas que “por sus antecedentes personales, profesionales y conocimientos en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño”. A su vez, crea una Comisión Consultiva integrada por nueve miembros: dos representantes de la ANEP, uno de las instituciones universitarias públicas, uno por la educación privada (inicial, primaria y media), otro por las instituciones universitarias privadas, otro por el Instituto del Niño y el Adolescente, otro por las instituciones de formación militar, otro por las instituciones de formación policial y otro por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Esta comisión tendría que ser consultada para la aprobación de los planes estratégicos del Ineed y puede presentar propuestas a la Comisión Directiva.

Este jueves dos ex integrantes de la comisión directiva del Ineed dieron su opinión sobre estos cambios propuestos. Pablo Cayota, que fue comisionado en representación de la educación privada, escribió en Twitter que “Si se quiere fortalecer la autonomía e independencia del Ineed, no se entiende la nueva forma institucional propuesta”, y puntualizó que “designación directa del Poder Ejecutivo de los tres miembros de la Directiva es peor que diseño actual. Dependencia política directa”. Cayota plantea que los miembros de la comisión directiva “deberían contar con venia parlamentaria de tres quintos para garantizar pluralismo, solvencia técnica y autonomía”, y propone que una posible modificación sería que la comisión consultiva sea la comisión directiva “en rol más distante de la gestión cotidiana, fortaleciendo a la Dirección ejecutiva”. “Formas, varias, pero este camino que propone la ley se saltea la autonomía. Prioriza el eficientismo directivo, no la credibilidad”, culmina.

Si se quiere fortalecer la autonomía e independencia del Ineed, no se entiende la nueva forma institucional propuesta en ley de emergencia.Designacion directa del Poder Ejecutivo de los tres miembros de la Directiva es peor que diseño actual.Dependencia política directa. — Pablo Cayota (@PCayota) January 23, 2020

Siguiendo con la lectura de la LUC, no me gusta demasiado la modificación de la dirección del @ineed_uy propuesta en el artículo 161. No tengo problema en que sean designados por el PE pero deberían contar con acuerdo y venia del Senado. Como se plantea es un claro retroceso. — Oscar N. Ventura (@ONVentura) January 23, 2020

En tanto, otro ex integrante de la directiva del Ineed, Óscar Ventura, también se manifestó contrario a las modificaciones planteadas. Ventura fue uno de los representantes designados por el MEC en este período, en acuerdo con los partidos políticos de la oposición, ya que en su momento integraba el Partido Colorado. “No me gusta demasiado la modificación de la dirección del @ineed_uy propuesta en el artículo 161. No tengo problema en que sean designados por el PE pero deberían contar con acuerdo y venia del Senado. Como se plantea es un claro retroceso”, escribió en su cuenta de Twitter.