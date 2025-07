El frío polar de la noche del miércoles llegó hasta el paraninfo de la Universidad de la República (Udelar), que no cuenta con calefacción. El frío también llegó al clima de la sesión de la Asamblea General del Claustro (AGC), que reunió a 96 delegados de 16 facultades con el propósito de elegir al nuevo rector de la Udelar.

Sin grandes ovaciones y con argumentaciones de voto menos acaloradas que en la primera AGC, la atención estaba en determinar si Héctor Cancela, quien contó con más apoyos en la primera elección realizada hace 15 días, llegaría a los 57 votos necesarios para ser electo rector en la segunda reunión convocada para ese fin. Además de Cancela, los otros candidatos fueron Gregory Randall y Fernando Miranda, ya que Nicolás Wschebor definió bajar su candidatura.

La posibilidad de que Cancela fuera electo era real y hasta había delegaciones que tenían definido cambiar su voto hacia el expresidente de la Asociación de Docentes de la Udelar en caso de que faltaran algunos pocos votos para lograr la mayoría especial necesaria. Sin embargo, ello no ocurrió, ya que llegó a obtener 53 apoyos y, de esa forma, quedó a cuatro votos del objetivo.

Cancela recibió 22 votos del orden docente, diez de los egresados y 21 del orden estudiantil, todos producto del mandato de la convención de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Según dijeron a la diaria desde el entorno del candidato, en total cuentan con 23 apoyos asegurados de parte de la FEUU, pese a que hasta ahora no han llegado en su totalidad en ninguna de las dos sesiones de la AGC. Al igual que ocurrió con un voto seguro en el orden docente, desde la candidatura de Cancela explican la falta de esos votos por la imposibilidad de asistir de parte del titular y suplente de las respectivas delegaciones, pero cuentan con esos apoyos de cara a la próxima instancia.

A nivel estudiantil, otra novedad fue que el único delegado con el que cuenta una agrupación autodenominada independiente de la Facultad de Medicina estuvo presente en sala y votó a favor de Randall. Con 25 votos, dos más que en la última votación, dicho candidato fue el segundo más votado.

En tercer lugar, con 18 votos, quedó Miranda, quien en esta oportunidad no contó con los apoyos de la Corriente Gremial Universitaria (CGU), cuyos representantes ingresaron a sala para votarlo en la segunda votación de la primera AGC. Según supo la diaria, en esa oportunidad los diez delegados con los que cuenta la CGU en los distintos órdenes habían acordado no acreditarse, pero en el intervalo entre las dos votaciones siete de ellos definieron ingresar y apoyar a Miranda. Sin embargo, dicho apoyo no se repitió en la jornada de este miércoles.

Según explicó a la diaria Vanessa Casciano, egresada de la Facultad de Derecho y delegada en la AGC por el lema CGU, desde la agrupación ya han mantenido reuniones con los candidatos al rectorado y, si bien entienden que las mayores coincidencias programáticas las tienen con Randall y Miranda, en los próximos días volverán a tener reuniones con los candidatos, en función de las cuales definirán a quién apoyarán en la tercera y última votación. Según planteó, es seguro que en esa instancia se acreditarán para apoyar a un candidato y consultada al respecto dijo que no necesariamente repetirán el apoyo a Miranda.

Casciano resumió que los principales puntos que impulsa la CGU son el cambio de la Ley Orgánica de la Udelar, continuar y ampliar el desarrollo de la descentralización en el interior y también lograr una “adecuación” de la estructura y la oferta académica de la universidad, de forma que todos sus estudiantes elijan cursar en la institución por convicción.

De esta forma, comienzan días de especulaciones sobre lo que podrá ocurrir con eventuales alianzas entre Miranda y Randall y también con lo que puedan redefinir algunos colectivos universitarios que tienen previsto realizar asambleas luego de cada instancia de votación.

Unos minutos después de que terminara la votación del miércoles desde la candidatura de Fernando Miranda agradecieron los apoyos recibidos y confirmaron que su candidatura continuará en la tercera AGC, lo que echa por tierra cualquier especulación sobre la posibilidad de bajarla. “Seguimos construyendo un proyecto universitario comprometido con la Udelar y con el país”, concluye el anuncio.