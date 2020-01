Gobierno argentino dejará sin efecto decreto de Mauricio Macri que permitía importación de basura

A través de su ministro de Medioambiente, Juan Cabandié, el gobierno que encabeza Alberto Fernández anunció que en los próximos días derogará el decreto firmado en agosto del año pasado por el ex presidente Mauricio Macri que habilitaba la importación de residuos sin certificado de inocuidad sanitaria y ambiental.

Durante una entrevista con Radio Nacional consignada por el portal Tiempo Argentino, Cabandié consideró el tema del tratamiento de la basura como prioritario. “A pesar de que hay algunas buenas experiencias, no me contenta la situación de este tema en el país. Somos bastante medievales en el tema de los residuos, los tiramos en el patio de atrás y después al de atrás del de atrás. Tenemos 5.000 basurales a cielo abierto, y en el país hay 2.500 municipios, el doble, y cada uno con su propia idea sobre el tratamiento de la basura. Hay que sentar bases federales de una vez por todas”, explicó el jerarca, quien es un reconocido militante de la agrupación kirchnerista La Cámpora y es uno de los nietos restituidos por las Abuelas de Plaza de Mayo.

En su explicación de la próxima derogación del decreto, Cabandié dijo que no hay ninguna razón para permitir la importación de residuos. “Nosotros producimos demasiada basura y no reciclamos. Sobre esta situación, importar basura es irracional, además de que es la puerta de entrada a los residuos peligrosos. Lo último que tenemos que hacer es importar, porque no tenemos ni plata para tratarlos ni plantas específicas para tratarlos ni ninguna razón para importar”, explicó.