Gonzalo Civila sobre posible candidatura de Daniel Martínez: el PS no es un partido de “como te digo una cosa te digo la otra”

La Departamental de Montevideo del Partido Socialista (PS) recibió este jueves de tarde a Carolina Cosse, que agradeció el apoyo de ese sector del Frente Amplio (FA) a su precandidatura para la Intendencia de Montevideo (IM). Adentro del local, Cosse subrayó que este es un momento importante “desde lo humano” y también desde “lo político”, que “al final del día son lo mismo”. Señaló que en estos días se está construyendo el programa que el FA llevará a las elecciones departamentales por Montevideo, al mismo tiempo que se están definiendo las candidaturas, y eso a los frenteamplistas les resulta “un poco raro”.

“Cuando yo era muy niña mi papá [el actor y director de teatro Villanueva Cosse] me contaba sobre el nacimiento del FA y me hablaba del programa. Después entendí que no nos unían personas sino un proyecto, que tiene en el centro a la gente y al desarrollo humano. Por eso este momento es tan singular, porque estamos definiendo candidaturas al mismo tiempo que se construye un programa, y para nosotros es mejor definir primero el programa, pero los tiempos nos están llevando para ahí”, señaló. Agregó que en el FA tienen claro que lo central es “el bienestar, entendido profundamente, la humanización de la política y la política de la humanización para la sociedad”. “Por lo tanto, en los intercambios que estoy teniendo, con los aportes de diversos compañeros, estoy compartiendo una visión política lo más general posible, porque se está armando el programa y, como dijo Tabaré [Vázquez]: en una mano el programa y en la otra la Constitución”, subrayó.

¿Y Martínez?

Cosse fue consultada en una rueda de prensa por la posible precandidatura a la IM del ex intendente Daniel Martínez. Contestó que es “verdaderamente sorpresivo” pero que le parece “bien”, ya que es una decisión personal de Martínez que, “sin duda, va a enriquecer el proceso electoral”. Subrayó que lo importante es “construir unidad” y que no se trata de una elección interna. “El centro no está en las vueltas de la política, sino en la gente, en qué futuro queremos construir y cómo queremos nivelar las naturales contradicciones que se dan en una ciudad”, finalizó.

A la salida del encuentro, Gonzalo Civila, secretario general del PS, dijo a la prensa que la decisión fue difícil y que eligieron a Cosse porque hace 109 años que el partido “viene luchando por la igualdad entre mujeres y varones”, y que se trata de “una compañera muy conocida en el territorio de Montevideo, que ha recorrido todo el departamento y tiene una larga trayectoria de gobierno y de gestión”. “Además, está el compromiso explícito de la compañera de trabajar para fortalecer la unidad del FA, de construir un gobierno plural y en diálogo con la sociedad”, agregó. En el acto no estuvieron presentes los militantes del ala renovadora, que hoy se reunirán para analizar los pasos a seguir, ya que existe malestar respecto de cómo trató el tema de las candidaturas la dirección del partido.

Consultado acerca de la precandidatura de Martínez, Civila subrayó que el ex intendente “no se ha expresado públicamente en términos de ser candidato a la IM” y que su último mensaje público –en Twitter– es “contundente en el sentido de que no es candidato”. “Nosotros dialogamos con él y tomó una definición. A partir de esa definición, el partido tomó otro definición, y Daniel nunca ha tomado decisiones en contra de las decisiones colectivas del partido, así que yo por ahora no tengo nada para decir respecto de algo que es una especulación”, sostuvo. Además, dijo que conversó con él por teléfono y, según lo que supo la diaria, el secretario general y Martínez quedaron en reunirse cuando este vuelva a Montevideo.

Por último, dijo que si la precandidatura de Martínez se llegara a concretar, discutirán e intercambiarán opiniones, pero “el PS tomó una decisión y no es un partido de ‘como te digo una cosa te digo la otra’”. “Nosotros tenemos coherencia y, cuando tomamos definiciones, vamos para adelante con esas definiciones”, finalizó.