Guido Manini Ríos defendió su candidatura: “Tenemos mucho predicamento en barrios de Montevideo donde el FA es muy fuerte”

El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, dio una entrevista este martes en Todo pasa, de Océano FM, y aseguró que su eventual candidatura a la Intendencia de Montevideo (IM) todavía está sobre la mesa. “No hay una decisión tomada de bajar candidaturas”, aclaró, aunque agregó que su postulación corre si es “candidato por la coalición, no para disputar entre nosotros”.

En ese sentido, reconoció que el fin de semana surgieron “nuevas realidades”, ya que el Partido Colorado (PC) propuso la candidatura de Ernesto Talvi: “Coherente con lo que decimos, que queremos una candidatura de fuerza, si Talvi presenta su candidatura -y yo lo escuché decir que esta a las órdenes-, nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo. Creo que no habría inconveniente, es una candidatura de fuerza con posibilidades de poder disputar al Frente Amplio [FA]”.

Sobre la negativa del PC, y en particular de Talvi, a acompañar la postulación del ex comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos explicó: “No es que me molestó, pero creo que se están restando las posibilidades reales de ganar. Creo que es un error, pero no me quiero meter en decisiones de otro partido”,expresó. Dijo que considera que su candidatura le podría ganar al FA: “Tenemos mucho predicamento en barrios de Montevideo donde el FA es muy fuerte, y creemos que podemos llegar a sumar una votación importante que desnivele la balanza a favor de las fuerzas no frentistas”.

Además, Manini Ríos dijo que CA prefiere que se use el lema Partido de la Gente, aunque es consciente de que “hay algún problema interno” en el partido liderado por Edgardo Novick, que hace más difícil usar ese lema. Explicó que no tienen problema “en votar dentro del lema Partido Nacional o PC”, pero comentó que dirigentes de CA tienen “ciertas resistencias al Partido independiente [PI]”, ya que durante la campaña “el PI fue bastante hostil a CA”. De todas formas, consideró que se podría ceder, porque usar el lema del PI “no debería ser el obstáculo insalvable”.