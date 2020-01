Juan Sartori lanzó la candidatura de Pablo Delgrosso a la Intendencia de Río Negro

El senador electo y líder de Todo por el Pueblo, Juan Sartori, anunció este miércoles en una conferencia de prensa su apoyo al dirigente nacionalista y escribano Pablo Delgrosso para la Intendencia de Río Negro. Según dijo, decidió poner todos los esfuerzos en ese departamento, con la intención de “recuperar el gobierno departamental del Frente Amplio y llevarlo al Partido Nacional”.

Otro nacionalista que competirá por las elecciones en Río Negro será Omar Lafluf, diputado electo por Alianza Nacional y ex intendente (2005-2014). La intención del sector Todo por el Pueblo es darle la estructura de la lista 880 a Delgrosso para su postulación, dijo Sartori.

En la actividad, el senador se refirió a la propuesta del presidente electo, Luis Lacalle Pou, de flexibilizar la normativa para atraer a empresarios argentinos. “Es fundamental. El único impacto rápido que podemos lograr sobre el empleo y la actividad económica es con grandes inversiones, extranjeras o nacionales”, sostuvo.

Más temprano, el ex presidente y senador electo José Mujica dijo que “en vez de traer 100.000 cagadores argentinos, preocupémonos de que los nuestros inviertan acá”. Mujica fue consultado por el diario El Observador sobre la propuesta de incentivar a argentinos de alto poder adquisitivo para que residan e inviertan en Uruguay. Lacalle Pou había dicho que pretendía flexibilizar algunas regulaciones respecto de la residencia legal y fiscal para que extranjeros vengan a vivir a Uruguay. “Tenemos unos 24.000 millones de dólares desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país? Tenemos que ir hacia un Estado que les dé espalda a los emprendimientos productivos locales, no como gestor, sino en alianza con los privados ”, declaró Mujica al diario.

La propuesta de Lacalle Pou generó polémica tanto en Uruguay como en Argentina. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)], Danilo Astori, comentó el sábado a la diaria que las declaraciones de Luis Lacalle Pou sobre la necesidad de flexibilizar las normas del Banco Central del Uruguay (BCU) para facilitar el ingreso de inversiones, sobre todo argentinas, le resultaron “absolutamente preocupantes”. “Está proponiendo retroceder a tiempos que Uruguay superó hace bastante al suscribir acuerdos internacionales de intercambio de información y de combate al lavado de activos y a todos los delitos organizados que están asociados al lavado de activos”, subrayó.

También el presidente Tabaré Vázquez marcó matices con respecto a la iniciativa. En una rueda de prensa dijo: “Ese es un pensamiento, una propuesta que tiene décadas en Uruguay. No es una cosa fácil. Veremos si el presidente Lacalle Pou tiene éxito en su propuesta”.

Por su parte, el presidente argentino, Alberto Fernández, declaró: “Si yo estuviera en el lugar de Luis [Lacalle Pou], mi mayor preocupación sería que vuelvan los argentinos que se fueron”.