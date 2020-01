Juez que determinó censura para Porta dos Fundos había absuelto a Bolsonaro cuando fue acusado por realizar comentarios homofóbicos y racistas

El juez de segunda instancia, Benedicto Abicair, integrante de la 6ª Câmara Civil que determinó este miércoles la remoción del especial de Navidad del grupo humorístico Porta dos Fundos de la plataforma Netflix, fue el mismo que en el año 2011 absolvió al entonces diputado y hoy presidente brasileño, Jair Bolsonaro, luego de que éste realizara comentarios homofóbicos y racistas en la versión brasileña de Caiga Quien Caiga (CQC), programa que era emitido por la cadena Bandeirantes.

En aquel momento según recordó la revista Fórum, Bolsonaro había sido condenado en primera y segunda instancia a pagar una multa de 150.00 reales por sus declaraciones. El hoy presidente, que en esos años apenas un diputado pintoresco que se destacaba por sus declaraciones agresivas y por su reivindicación del golpe militar de 1964 -extremo que quería ser explotado por los productores y conductores de CQC, participó de un espacio del programa llamado El Pueblo Quiere Saber, y al ser interrogado sobre que haría si tuviese un hijo homosexual, respondió que “eso no pasa por mi cabeza, porque ellos tuvieron una buena educación. Soy un padre presente, entonces no corro ese riesgo”.

Luego los conductores le preguntaron al capitán retirado si participaría en un desfile gay, y como era de esperar Bolsonaro fue coherente con su prédica. “No iría porque no me gusta promover malas costumbres, porque además creo en Dios, tengo una familia y la familia tiene que ser preservada a cualquier costo, sino la nación simplemente se destruirá”, afirmó en 2011 el hoy mandatario. Más adelante el líder ultraderechista dio un paso más y respondiendo sobre que actitud tomaría si uno de sus hijos se enamorara de una persona negra, afirmó que eso no era posible “porque mis hijos fueron bien educados”.

Los dichos de Bolsonaro motivaron una serie de denuncias en su contra y si bien en primera instancia fue encontrado culpable por la Justicia, en su voto sobre el caso el juez Abicair absolvió a Bolsonaro, bajo el argumento de que los dichos del entonces diputado tenían que ser tomados dentro del ejercicio de la “libertad de expresión” y que no debía pagar daños morales por ello.

“No se puede censurar el derecho a manifestarse dentro de una democracia, quien quiera que sea, guste o no, quiera o no quiera, acepte o ni. Los ciudadanos tienen el derecho a expresarse, siempre que infrinjan la ley y la Constitución”, escribió en su alegato el juez que el miércoles ordenó retirar del aire el programa navideño de Porta dos Fundos. Además en su argumentación Benedicto Abicair señaló que CQC era un programa humorístico, “por lo que no se puede negar que existió consentimiento recíproco de todas las partes para que cada uno se manifieste, sin censura, sobre sus pensamientos, posiciones y divergencias”.