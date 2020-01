Les Luthiers vuelven con Gran reserva

Con 52 años en los escenarios, los argentinos Les Luthiers vuelven a Montevideo con su espectáculo número 37. Gran reserva es la tercera mirada que dirigen al resto de su carrera, y ya se había llegado al Auditorio del SODRE –la misma sala donde van a estar hoy, mañana y el sábado a las 21.00– en 2018.

Esta vez, sin embargo, los Luthiers fundacionales serán minoría: tras el fallecimiento de Daniel Rabinovich en 2015, el retiro de Carlos Núñez Cortés en 2017 y la licencia por enfermedad de Marcos Mundstock el año pasado, son Carlos López Puccio y Jorge Maronna los encargados de mantener el linaje histórico del grupo de músicos/cómicos. Nada de esto los agarró desprevenidos: desde 2008 Les Luthiers pusieron en marcha un sistema de suplentes capaces de cubrir ausencias individuales. Hoy, cuatro de esos sustitutos están plenamente integrados al grupo: Horacio Turano, Martín O’Connor, Tomás Mayer Wolf y Roberto Antier.

Sobre el último, que tiene su propia carrera como actor y director teatral, recayó la responsabilidad de ocupar el rol de presentador y conductor que tenía Mundstock. “Marcos es único, y lo único que uno puede hacer es el material de Les Luthiers que estaba asignado a él, no imitarlo. Me ha tocado dirigir actores, y vi cómo el peor camino es tratar de imitar a otro. No se trata de un concurso de imitadores, sino de entretener”, dijo Antier a la diaria.

Gran reserva está compuesto por obras de las últimas décadas que el público reclamaba al grupo: “Entreteniciencia familiar”, “Lo que el Sheriff se contó”, el bolérolo “Perdónala”, “Buscando a Helmut Bösengeist”, “San Ictícola de los Peces”, “Música y costumbres de Makanoa”, “La hora de la nostalgia (diez minutos de recuerdos)”, “Quién conociera a María Amaría a María”, “La balada del 7º Regimiento”, “Rhapsody in Balls” y “Ya no te amo, Raúl”, aunque también pueden aparecer fragmentos del nuevo material que están preparando.

Para Antier, que era fan de Les Luthiers desde la adolescencia, el espectáculo en vivo supera en mucho a las filmaciones que pueden conseguirse en YouTube. “Yo también las veo, pero el show en la sala es incomparable. Las luces, los tiempos, la gente riéndose al mismo tiempo que uno, lo hacen una experiencia única”.