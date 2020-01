Evo Morales dijo que la fórmula presidencial, integrada por el ex ministro de Economía Luis Arce y el ex canciller David Choquehuanca, es “una combinación entre la ciudad y el campo para continuar el proceso de cambio. Nuestro movimiento campesino no es excluyente y no margina”. Previamente varias organizaciones sociales que forman parte del Pacto de Unidad, un sector del MAS, habían dado su respaldo a Choquehuanca como candidato presidencial.

Después de que Morales optara por Arce, se generaron algunas rispideces y rechazos dentro del MAS. Sin embargo, una semana después de la designación del ex presidente, estos grupos la aceptaron. “En aras de la unidad, hemos consensuado de manera orgánica con todos los movimientos sociales que se respete la candidatura a la presidencia del hermano Luis Arce”, dijo el dirigente campesino Hilarión Mamani a la radio Erbol. El pronunciamiento fue celebrado por Choquehuanca: “Han mostrado su madurez”, dijo. “Ellos han analizado y han dicho: ‘Lo que nosotros tenemos que garantizar es la unidad del pueblo boliviano’”, agregó.