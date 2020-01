Lula no descartó volver a ser candidato en 2022

“Lame botas”, así llamó el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva al actual mandatario, Jair Bolsonaro, para describir su posición ante Estados Unidos. “Bolsonaro tiene que aprender que los estadounidenses lo van a respetar cuando él respete los intereses de nuestra patria”, aseguró Lula en una entrevista con el diario argentino Página 12. “Mientras continúe con esta política de lame botas, nadie lo va a respetar”, señaló, antes de agregar que con la actual administración “Brasil dejó de ser un protagonista internacional”.

Lula lamentó que el Partido de la Social Democracia Brasileña, al que consideró de centro, haya perdido fuerza y opinó que las elecciones municipales de octubre enfrentarán a los bloques de izquierda y derecha. “Y ahora hablamos de una derecha fascista liderada por Bolsonaro”, añadió.

El ex presidente dijo también que no tiene miedo de volver a prisión, reiteró que no cometió ningún delito y desafió al juez que lo condenó, el actual ministro de Justicia, Sérgio Moro, a que muestre “una única prueba” en su contra.

Acerca de si volvería a ser candidato en las presidenciales de 2022, Lula dijo que “es difícil”. Si bien no lo descarta totalmente, cree que el Partido de los Trabajadores puede tener “un candidato mucho más joven”, como Fernando Haddad. “Para que yo fuera candidato, tendría que haber una situación irreversible, que se demuestre que soy la única persona capaz de ganar”, concluyó.