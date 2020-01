Mario Bergara dijo que con la candidatura de Daniel Martínez no pueden barajar y dar de vuelta

El senador electo del Frente Amplio (FA) Mario Bergara dijo que “la gestión de Daniel Martínez fue buena, pero su candidatura no estaba arriba de la mesa”, por eso su sector, Fuerza Renovadora, decidió apoyar al neurocirujano Álvaro Villar para ser pre candidato a la Intendencia de Montevideo.

“La figura de Martínez no estaba arriba de la mesa a la hora de tomar decisiones. Por tanto, nosotros tomamos la decisión de apoyar a Álvaro Villar con convicción. Lo que uno no puede hacer es que después de avanzado el proceso [...] decir ahora si Daniel se presenta empezamos todo de nuevo, barajamos todo de vuelta. Uno no puede hacer eso”, declaró Bergara a radio Carve.

El senador electo llamó a “desdramatizar” la situación y dijo que “cada compañero” recorre su camino. “Estamos teniendo una oferta electoral en Montevideo que lejos está de ser una heladera. Tenemos un conjunto de compañeros que van a contribuir al Frente Amplio”, aseguró.

Sobre Villar dijo que es una persona que satisface un cúmulo de criterios y valores. Es un frenteamplista “de la primera hora”; además destacó la ética del médico y la transparencia en la labor pública, así como su capacidad de gestión.