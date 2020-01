¡Arrancaron las vacaciones! Y por supuesto, todas estamos muy felices, porque llegó la hora de la playa, los paseos en bicicleta, los vernissages al atardecer y los desfiles de verano. Pero cuidado, chicas: no olvidemos que, por más que el objetivo sea disfrutar y relajarse, hay ciertas precauciones que debemos tomar. Llevar protector solar es importante no sólo para la playa, sino también para todo el día. Tener repelente a mano es indispensable para evitar que los mosquitos nos arruinen el running matinal. Pero lo más importante es estar siempre con el pasaporte en la mano. Es que si bien muchos respiraron aliviados cuando el candidato comunista Daniel Martínez “reconoció” su derrota, no podemos olvidarnos de que en la izquierda anidan fuerzas profundamente antidemocráticas que quizás en este mismo momento estén conspirando para dar un autogolpe proletario-leninista y así perpetuarse en el poder. Si eso ocurre, lo más sensato sería dirigirse cuanto antes al aeropuerto de Laguna del Sauce, pasaporte en mano, por supuesto, y volar hacia algún país liberado como Bolivia o Brasil, para retomar allí una vida basada en el republicanismo y el respeto a la propiedad privada.