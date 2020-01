Sectores y coordinadoras del FA en Montevideo se acercan a un consenso para aprobar todas las candidaturas

El Frente Amplio (FA) definirá las candidaturas a la Intendencia de Montevideo en su Plenario Departamental el miércoles 29. La instancia estaba fijada para el viernes 24, pero en una reunión el jueves, los sectores decidieron postergar el encuentro por algunas modificaciones en el menú de candidatos: mientras que Pablo Ferreri y Álvaro García desistieron, Daniel Martínez confirmó su postulación. El panorama hacia el miércoles se mantiene con tres candidatos: el director del hospital Maciel, Álvaro Villar, la senadora electa Carolina Cosse y el ex candidato presidencial del FA, Daniel Martínez.

La postergación del Plenario también se debió a diferencias que surgieron entre los sectores y algunas coordinadoras del FA –que nuclean a los comités de base– que manifestaron su voluntad de votar una candidatura única a la intendencia. Según supo la diaria, esta no es una posición de la mayoría y desde las coordinadoras existe una “postura flexible” a modificar esta decisión. A su vez, adelantaron que “lo más posible es que se vote a los tres [candidatos]” en el Plenario, aunque algunas coordinadoras persistan con la candidatura única o pretendan excluir a un candidato. Por ejemplo, la coordinadora P emitió una resolución en la que manifestó su apoyo a la candidatura única o impulsar “hasta dos candidatos”. Resolvió expresamente no apoyar la candidatura de Martínez y pidió, además, que se vote a los candidatos por separado y no en bloque.

Las fuentes contaron a la diaria que lo que causó el enojo fue el manejo que se hizo de las candidaturas. Según explicó un integrante del Plenario en representación de las bases, los contactos con los precandidatos comenzaron en diciembre, pero en el transcurso algunos se bajaron y otros se sumaron, y eso molestó. “Fue bastante desprolijo”, acotó, y prosiguió: “Hubo distintas circunstancias, como el caso de Daniel Martínez, que se bajó y se subió, y Villar, que comenzó a recoger firmas por otro lado”.

En tanto, en el encuentro del jueves los sectores y el equipo de la presidencia de la Departamental resolvieron hacer una serie de reuniones con las coordinadoras para conversar. Algunos encuentros tuvieron lugar la semana pasada y continúan esta semana, “para llegar al Plenario con una idea general”.

“Un cambio de las reglas de juego”

Este lunes el Secretariado Ejecutivo del FA emitió un comunicado en el que criticó la resolución de la “mayoría” de la Corte Electoral (CE), adoptada a fines de diciembre del año pasado, mediante la cual habilita que dirigentes que integraron listas de un lema en las elecciones internas del año pasado puedan participar en otro lema en la elección del concejo municipal, en la que se elige a los alcaldes y concejales de los municipios.

En el comunicado, el FA planteó que la decisión responde “a intereses políticos coyunturales de una coalición de partidos que ganó las últimas elecciones nacionales, pero que no ha logrado hasta ahora comparecer bajo un lema común de cara a las próximas elecciones departamentales y municipales”. “De esta manera, la mayoría coaligada de la Corte, que incluye a su Presidente, no duda en imponer su actual mayoría, rehuyendo al debate democrático. No es este un proceder deseable para el órgano supremo de garantías del sistema electoral nacional”, agrega el texto.

Para el FA, la resolución adoptada significa “un cambio de las reglas de juego en el medio del proceso electoral”, “vulnera las garantías democráticas” y daña “la imagen y confiabilidad de nuestro máximo órgano de garantías electorales”. Por último, la coalición de izquierda reclama a los ministros de la CE “revisar esa decisión, modificarla y retomar la senda de imparcialidad esperable de este órgano del Estado”.