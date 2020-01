Yamandú Costa se baja de la candidatura por Canelones; Orsi será candidato único del FA por el departamento

Yamandú Costa, empresario y presidente del club Juventud de Las Piedras, resolvió bajarse de la candidatura para la Intendencia de Canelones. Esta decisión deja al actual intendente Yamandú Orsi como candidato único del Frente Amplio (FA) por ese departamento.

Ayer de noche, Costa hizo circular un audio a sus allegados explicando los motivos de de su decisión. Según explicó, se baja “sin poner condiciones”, porque está convencido de que “este tipo de actitudes” se basan en fortalecer “lo colectivo y la unidad”. “Las condiciones no estaban dadas e íbamos a entrar en un terreno que no es conveniente para esta fuerza política. Quizás llegábamos a un Plenario en el que no se votaban las múltiples candidaturas, dejando al FA en offside”.

Costa le comunicó esta decisión al ex presidente José Mujica y al ex intendente de Canelones Marcos Carámbula. “El Pepe [Mujica] me habló de la importancia de este gesto, que habla de que para que la pradera crezca, la naturaleza creó el florecimiento y semillar en forma escalonada, para que ningún cambio climático adverso lleguen a matar la pradera. Es por eso que ir floreciendo en forma escalonada va a ser una fortaleza de nuestra fuerza política”, dijo.

El Frente Canario Zelmar Michelini, un espacio departamental creado a mediados del año pasado que integran varios grupos –entre ellos el Nuevo Espacio, liderado por el senador Rafael Michelini–, había comenzado a manejar su nombre. Por otra parte, Enrique Pintado, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, le había dado su apoyo para que se postulara. Sin embargo, Costa no recogió los apoyos necesarios y resolvió bajarse. Ayer, el sector Banderas de Liber, que integra el bloque Progresistas, comunicó que apoyaría a Orsi, porque es el “compañero más preparado y que mejor nos representa”, así como “reúne las condiciones necesarias para profundizar las grandes transformaciones”