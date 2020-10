Por más que ya se sabía que la Cámara de Senadores no iba a dar sus votos para el desafuero de Guido Manini Ríos, la sesión de ayer, en la que se trató el asunto, fue seguida con gran interés por los medios y la opinión pública. De hecho, en las barras se hicieron presentes varias figuras importantes de la política nacional. Una de ellas, un ex legislador blanco que votó la ley de caducidad en 1986, dijo sentirse “profundamente emocionado” al ver a los senadores del Partido Nacional no dar sus votos para el desafuero. “No hay nada más lindo para alguien que llega a mi edad que ver a los más jóvenes seguir el camino que uno trazó. Pensar que hace 34 años, cuando estos eran unos chiquilines, yo estaba ahí haciendo exactamente lo mismo que ellos. Así que verlos ahora, unos hombres hechos y derechos, ayudando a un militar a escapar de la Justicia, me causa una emoción enorme”.

Otro ex legislador que votó la ley, pero en este caso del Partido Colorado, no sintió el mismo orgullo por sus correligionarios. “No sé en qué estaban pensando estos muchachos de Ciudadanos cuando decidieron no votar el desafuero. Si esto mismo hubiera pasado con un Julio María Sanguinetti de 60 años, a esos muchachos los echaban del partido. Pero bueno, el tiempo pasó, Sanguinetti tiene 84 años y, lógicamente, no tiene la misma energía que antes. La verdad, me da un poco de rabia que los pendejos esos se aprovechen”.