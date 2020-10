Maldiva (etóloga y enóloga): “Estos muertos de hambre del PIT-CNT siempre poniendo palos en la rueda al país productivo. No se dan cuenta de que con este tipo de iniciativas corremos el riesgo de que los empresarios malla oro se vayan del país. Eso sería un desastre, por más que ahora están viniendo muchos empresarios malla oro argentinos. Porque ta, yo qué sé, una cosa es pedalear atrás de los malla oro uruguayos y otra cosa es si son argentinos. Uno tiene su orgullo”.

Nicanor (gurú solitario): “Yo no sólo voy a firmar para que se derogue, también voy a hacer campaña, voy a ir puerta por puerta juntando firmas, y si tengo que vender mi casa para la campaña, lo voy a hacer. Yo voté a los blancos, pero justamente por eso quiero que haya referéndum, porque si fracasa va a ser un mazazo para las focas. Y si tiene éxito, bueno, nadie me va a poder culpar de no haber intentado hacer nada para evitarlo. No hay peor gestión que la que no se hace”.

Estelita (catadora de sobres): “Me parece una pelotudez gigantesca, porque es un tema que no le importa a nadie. ¿Por qué no hacen un referéndum contra el tapabocas, que es un atentado contra la libertad individual? ¿O contra el distanciamiento social, que busca tener a todas las personas metidas en sus casas mirando tele para poder dominar sus cerebros? ¿O contra la BCG, que provoca autismo y hasta vuelve más autistas a los que son autistas? Hay que moverse por temas importantes”.