El coronavirus llegó a Italia

Carnavales, ferias, eventos y manifestaciones culturales y deportivas fueron suspendidos este fin de semana en muchas ciudades de Italia. Colegios, liceos y universidades cerraron sus puertas después de que falleciera la tercera persona en el país por el nuevo coronavirus, que se expande desde China. Tres grandes ciudades se vieron afectadas –Turín, Milán y Venecia– y 11 municipios –con 50.000 ciudadanos en total– fueron aislados por ser los principales focos de contagio.

Hay 152 casos de coronavirus confirmados en Italia, pero en total se hicieron 3.000 análisis, por lo que se teme que esa cifra crezca. Ayer falleció la tercera paciente: se trata de una mujer mayor que hacía varios días que estaba hospitalizada. Las otras dos personas que fallecieron –un hombre y una mujer– también tenían casi 80 años, por lo que formaban parte de la población con mayor riesgo.

La entrada a Europa

La mayor preocupación para el gobierno es que todavía no ha localizado el origen del contagio, por lo que no está asegurado que todas las personas que tienen el virus están en condiciones de aislamiento que impidan que continúe el contagio. En los 11 municipios en los que se registró la mayor cantidad de casos se decretó un estado de excepción por el cual los ciudadanos ven restringida su libertad de movimiento. No pueden salir de sus lugares de residencia sin habilitación expresa, que se brinda para el abastecimiento, que también está sometido a medidas de control.

El nuevo coronavirus en China: 77.000 personas contagiadas, 2.442 muertas

Ayer, el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, intentó transmitir calma: aseguró que el país está preparado por si la situación empeora y tiene “miles de camas” disponibles para instalar un lugar de cuarentena si es necesario.

El aislamiento en los municipios del norte de Italia es hasta ahora la medida más extraordinaria adoptada ante el nuevo coronavirus en Europa, un continente con una conectividad muy desarrollada, donde la expansión del virus podría darse a un ritmo muy acelerado. Italia tiene 152 pacientes y es seguida, en Europa, por Alemania, con 16, Reino Unido, con 13, y Francia, con 12.

Los demás países del continente todavía trabajan en definir sus respuestas ante la nueva situación de Italia, sobre todo porque se desconoce el origen de los contagios. Austria suspendió ayer durante varias horas el tránsito ferroviario con el vecino país porque dos mujeres que viajaban parecían tener el virus, algo que finalmente se descartó.

La expansión en otras regiones

Corea del Sur es el país asiático con más casos del nuevo coronavirus fuera de China, con 602 personas contagiadas y seis fallecidas. En un caso similar al de Italia, en los últimos días hubo una explosión de casos, la mayoría de ellos debido a una mujer que, sin saber que se había contagiado, asistió a una ceremonia religiosa de su comunidad, donde transmitió el virus a otras personas.

Mientras tanto, en Medio Oriente, Irán se ha convertido en el país que registra más fallecidos en relación con la presencia del virus: tiene 43 personas contagiadas y ocho fallecidas. Ante este aumento de casos, Turquía, Afganistán y Pakistán cerraron las fronteras con Irán.