El domingo se abrirá el período de sesiones ordinarias en el Congreso argentino y la agenda de temas propuestos por el Ejecutivo es amplia

El domingo 1º de marzo Alberto Fernández hablará ante la Asamblea Legislativa en el Congreso con motivo del inicio de las sesiones ordinarias de este poder del Estado.

En esta segunda alocución del mandatario ante los legisladores –la primera fue cuando asumió su mandato, el 10 de diciembre– el líder del Frente de Todos tocará varios temas. Además de hacer un repaso sobre sus casi tres primeros meses al frente del Ejecutivo, Fernández dará detalles sobre el avance de las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional respecto de la deuda que Argentina tiene con la entidad, anunciará algunos proyectos de ley y dará un panorama general sobre la situación económica y social en la que se encuentra el país.

Tomando como referencia los informes que recibirá en estos días desde los ministerios y otras reparticiones del Estado, el presidente elaborará su discurso, en el que, entre otros temas, planteará las grandes leyes que pretende sacar adelante en el Congreso durante el período ordinario de sesiones.

Como abogado que es, Fernández viene hablando desde hace tiempo de la reforma judicial, un ambicioso proyecto que pretende cambiar la lógica del funcionamiento de la Justicia en Argentina. Además, en esta misma línea, el líder peronista planteará ante el pleno del Congreso la creación de un consejo para la calidad institucional del Poder Judicial, el establecimiento de un consejo económico social, y el impulso de una legislación sobre el aborto libre, legal y gratuito.

Por otra parte, de acuerdo a lo que informó Página 12, el mandatario no impulsará un proyecto para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado. Fernández había expresado durante su reciente gira por Europa que estudiaría esa idea, pero la desechó para prevenir ataques a la libertad de expresión, según consignó ese diario.

Ya se sabe que hay varios temas que tienen mar de fondo y que generarán rispideces. En este plano se ubica la legalización del aborto y una ley que que se comenzó a tratar en el verano, durante el período extraordinario de sesiones, que se enfoca en la reducción de las jubilaciones de privilegio. Otro tema que generará acaloradas discusiones será el ya anunciado aumento de las retenciones a la soja y otros granos. Como era de esperar, las entidades que representan los intereses de los ruralistas se anticiparon y señalaron que la implementación de esta medida por parte del gobierno “caería mal” entre los productores y que podría haber medidas de fuerza.

El rumor de un supuesto aumento de 3% de las retenciones hizo que los dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y de la Federación Agraria salieran en defensa del sector, según consignó el portal Tiempo Argentino. La Ley de Emergencia Económica le permite al gobierno aumentar el impuesto a la exportación 3%, para llevarlo en el caso de la soja a 33% y del maíz y trigo a 15%. Sin embargo, no hubo ningún anuncio oficial del Ejecutivo sobre el tema, algo que se espera que suceda el domingo.

“Es de público conocimiento la posición del sector ante el aumento. Si hay aumento de retenciones sin otras medidas va a caer mal”, aseguró el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, en diálogo con El Destape Radio. “Más que el incremento, queremos que se evalúen las cuestiones que necesita el sector”, puntualizó Iannizzotto sobre un listado de 14 puntos que presentó al nuevo gobierno la Mesa de Enlace, órgano que nuclea a las entidades rurales argentinas.

“Desde Coninagro no vemos una medida de fuerza como conducente, porque creemos que hay ansias de dialogar y no entrar en una situación conflictiva”, señaló sobre posibles medidas de fuerza. En cambio, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, no descartó una paralización de actividades si se confirma el incremento en los derechos de exportación. “Si no hay un trato diferenciado se nos va a hacer muy difícil contener a nuestra propia representación de productores más complicados”, señaló en diálogo con la radio La Red.

“Para nosotros, los pequeños y medianos productores, es muy complicado con el 30% y, sin un trato diferenciado, con 33% va a ser muy difícil todavía”, explicó Achetoni. La tensión de la Mesa de Enlace con el gobierno subió en los últimos días por el pedido de las entidades rurales de un esquema de devoluciones y compensaciones para las retenciones actuales. En ese contexto, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, convocó a la Federación Agraria, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro a un encuentro esta semana.