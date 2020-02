El Ejecutivo español modificará el Código Penal para tipificar como delito la apología del franquismo

En el marco de un desayuno informativo realizado este lunes en Madrid, organizado por el think thank Nueva Economía Fórum, la portavoz y vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Adriana Lastra, dijo que el gobierno que lidera Pedro Sánchez impulsará una reformará del Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean “por fin” un delito, “porque en democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos”.

Durante su intervención la jerarca reconoció que todavía no leyó el borrador de la reforma del Código Penal en el que trabaja el Ministerio de Justicia, pero dio por por hecho que se incorporará en el texto como delito la exaltación del franquismo. “Exhumaremos a las víctimas que aún yacen en las fosas comunes, retiraremos la simbología franquista que aún queda en lugares públicos y reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito”, anunció Lastra durante el evento, en el que otras importantes personalidades del ámbito de la política y el mundo empresarial, entre otras áreas, se encontraban la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, según consignó el diario La Vanguardia.

La alta dirigente socialista afirmó que “sólo una minoría privilegiada de quienes nunca sufrieron las consecuencias de querer ser libre, en una España que no lo era, puede mirar a ese pasado oscuro con nostalgia” y, por ello, reivindicó que se recuerde el franquismo con “memoria y con justicia” en honor a “las víctimas de una dictadura terrible que nos arrancó la libertad y sembró dolor e injusticia”.

De acuerdo a lo que consignó el portal Público, Lastra también se refirió al conflicto territorial con Cataluña y abogó por “establecer una fórmula dentro del marco constitucional que garantice la convivencia”, reafirmando la premisa de que para llegar a ello la única vía es la del diálogo. También, abordando la crisis política que se vive desde hace tiempo en esa comunidad autonómica, Lastra afirmó que a su entender la figura del mediador, medida exigida por el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, es “una cosa del pasado” e innecesaria. Según afirmó, el PSOE tiene la voluntad de iniciar ese diálogo de modo transparente, de manera que los mediadores sean “los 47 millones de españoles”.

Paralelamente Lastra, admitió que le “parecería bien” que el vicepresidente del gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, forme parte de la mesa de diálogo que el Ejecutivo tiene previsto activar con el gobierno catalán antes de que termine febrero.

La dirigente socialista marcó que lo importante de esta mesa de diálogo acordada con Esquerra Republicana de Catalunya no es tanto la mesa en sí, sino “los resultados”, y que se pueda “encauzar un conflicto político en el que llevamos demasiado tiempo”.