El presidente de la gremial de arroceros discrepa con la decisión de Luis Lacalle Pou de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la asunción

El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, expresó su discordancia con la decisión del presidente electo, Luis Lacalle Pou, de no invitar a la ceremonia de asunción del 1º de marzo a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lago tuiteó que escuchó “en varias oportunidades” al presidente electo decir “algo como: ‘los países se relacionan por intereses y no por ideologías’”, lo cual comparte. “Pero con ese mismo criterio no concuerdo [con] la decisión de no invitar al acto de cambio de mando a Cuba, Nicaragua y Venezuela”, agrega.

Escuche en varias oportunidades al Pte electo @LuisLacallePou decir algo como: “los países se relacionan por intereses y no por ideologías”; y comparto.

Pero con ese mismo criterio no concuerdo la decisión de no invitar al acto de cambio de mando a Cuba, Nicaragua y Venezuela. — Alfredo Lago (@FreddyLago) February 13, 2020

Enseguida, complementando el primer tuit, Lago escribió: “Tenemos muchos intereses con Cuba y Venezuela, con Nicaragua quizá no tantos, pero si tenemos buenas y potenciales oportunidades”.

El futuro canciller Ernesto Talvi anunció días atrás que Lacalle Pou no iba a invitar a la ceremonia de cambio de mando presidencial a esos tres países por considerar que “ni Venezuela ni Cuba ni Nicaragua son claramente democracias plenas”. La decisión también generó el rechazo del actual canciller, Rodolfo Nin Novoa, y Sebastián Hagobian, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio.

En relación con el arroz, en materia de comercio exterior, en la zafra 2017/2018 las exportaciones de arroz con cáscara se concentraron en Venezuela (90%), mientras que en la zafra 2018/2019, las ventas de ese rubro a ese país representaron un 46% del total, según el Anuario 2019 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria.