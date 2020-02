Interpol detiene a la pareja de Pablo da Silveira, vinculada a la red de corrupción de Odebrecht

Tras emitirse una notificación roja de Interpol, Maya Cikurel, la pareja del futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, fue detenida ayer en Colonia.

La información fue dada a conocer a través de Twitter por el periodista Ignacio Álvarez y según la documentación de Interpol a la que accedió la diaria, Cikureel se encuentra vinculada a varias empresas que recibieron transferencias de la empresa brasileña Odebrecht para realizar sobornos a ciudadanos panameños a través de sociedades controladas por estas empresas. Según publicó Álvarez, uno de los sobornos fue dirigido al ex presidente panameño Ricardo Martinelli.

El pedido de Interpol fue hecho desde Panamá, por un delito en ese país “contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales”. La pena máxima por el delito es de 12 años de penitenciaría.

Cikurel tenía requisitoria desde el 30 de abril 2019; fue detenida porque estaba saliendo de Uruguay por Colonia y en ese momento se encontraba con el futuro ministro. Empezó a declarar a las 9:00 en el juzgado penal de Crimen Organizado de 4° Turno, a cargo de la jueza María Helena Mainard. Al mediodía, y a pedido del fiscal Ricardo Lackner, Mainard dispuso 60 días de prisión preventiva domiciliaria para la mujer.

Fuentes cercanas al caso dijeron a la diaria que anoche Da Silveira le llevó ropa y comida al calabozo de la Fiscalía. Consultado por el diario El País, el futuro titular del MEC dijo si bien confiaba en la inocencia de su pareja, prefería no opinar para no interferir con la decisión judicial. En declaraciones a Revista Martes, sostuvo que los hechos por los que Cirukel es investigada fueron antes de conocerla, y aclaró que no tiene ningún tipo de vínculo con estos casos.