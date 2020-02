Luis Lacalle Pou respaldó a Pablo da Silveira y Pablo Caram, cuestionados por el FA

Por diferentes motivos, ambos han sido duramente cuestionados en los últimos días, pero este lunes el presidente electo, Luis Lacalle Pou, respaldó tanto al futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, como al ex intendente de Artigas Pablo Caram, que aspira a ser reelecto en ese departamento. Durante una visita al carnaval de Artigas –tras una invitación del propio Caram–, Lacalle dijo que la detención de la actual pareja de Da Silveira, Maya Cikurel, a pedido de Interpol, no cambia “ni medio metro” su designación. “Además de ser un amigo, sobre todo es una buena persona, recta, un gran colaborador, y creo que va a ser un gran ministro”, sostuvo en declaraciones recogidas por Telemundo.

Las declaraciones de Lacalle Pou se produjeron luego de que legisladores del Frente Amplio (FA) cuestionaran la probidad de Da Silveira para ejercer el cargo, destacando que es la cartera que va a asumir la que deberá tramitar el eventual pedido de extradición a Panamá que recae sobre Cikurel, que está acusada en ese país de facilitar sobornos al ex presidente Ricardo Martinelli. El diputado frenteamplista Gerardo Núñez dijo el viernes que lo mejor sería que Da Silveira renunciara, y de paso sostuvo que el gobierno electo tiene “varios allegados procesados o involucrados en la trama de corrupción” de Odebrecht, entre los que enumeró al ex abogado del Partido Nacional Pablo Correa y a Andrés Betingo Sanguinetti, hermano del ex presidente y senador Julio María Sanguinetti. La contadora está acusada por la fiscal panameña Tania Iskra Sterling por un delito “contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales”.

Por lo pronto, la defensa de Cikurel, a cargo del ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández, aún no pudo comenzar sus alegatos en Panamá, debido a que en ese país es feriado por carnaval hasta el jueves. Según pudo saber la diaria, la extradición que se mencionaba en la alerta roja de Interpol no ha sido presentada a autoridades uruguayas, aunque todavía rige el plazo de 60 días para que pueda ser tramitada. En ese tiempo, Cikurel tiene que cumplir prisión domiciliaria.

Artiguense

En tanto, Lacalle Pou también defendió a Caram, que será citado a declarar en marzo por el fiscal Raúl Iglesias, a raíz de las denuncias llevadas adelante por el edil colorado de Artigas Francisco Bandera. “[Acerca de] qué piensa la Jutep [por Junta de Transparencia y Ética Pública] no me cabe opinar. Qué opino del tema de fondo... es conocido mi respaldo al intendente Caram”, dijo el presidente electo en diálogo con Telemundo.

La Jutep ya había analizado los hechos denunciados por Bandera a fines de enero, y había concluido que el ex intendente y dos funcionarios de la comuna ‒Omar Bicera y Emiliano Soravilla‒ violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia, dado que los dos últimos tenían relación con las empresas a las que se otorgaron licitaciones, en total, por un monto de casi cuatro millones de dólares. La semana pasada, Bandera anunció que ampliará la denuncia, luego de que comprobara que en la documentación presentada por una de las empresas del socio de Bicera, Rodrigo Jiménez Felice, figuraba como referente el ingeniero agrimensor Julio Muller, que a su vez es asesor técnico de la comuna. Pero, además, el hijo del ex intendente, Federico Caram, aparecía como contacto de correo en el registro de la empresa en el Banco de Previsión Social, con una dirección que pertenece al estudio contable Guruceaga-Caram, según denunció el edil. El otro socio del estudio, Juan Guruceaga, es el actual director de Hacienda de la Intendencia.

FA podría ampliar la denuncia contra Caram

En tanto, el jueves 20 la bancada de ediles del FA de Artigas intentó infructuosamente discutir un informe del Tribunal de Cuentas en la Junta Departamental sobre el espectáculo de Martinho da Vila, organizado por la comuna el 20 de octubre de 2018. En el informe, el tribunal observa que no sólo el espectáculo dio pérdidas, sino que concluye que la Intendencia de Artigas incumplió con el artículo 211 literal B de la Constitución, ya que el gasto del caché del cantante no fue remitido preventivamente al Tribunal de Cuentas, algo que correspondía al superar el tope de la compra directa ampliada. Además, sostiene que se vulneraron varios artículos del TOCAF en la organización del evento.

El edil frenteamplista Leandro dos Santos dijo a la diaria que la propuesta de los ediles fue tratar el tema sin que fuera analizado previamente por una comisión del cuerpo, pero no consiguieron las mayorías necesarias: además del respaldo de los diez curules de izquierda, tuvieron el apoyo de dos blancos y un colorado, pero fue rechazado por el resto de los nacionalistas. Por eso, ahora la bancada del FA se debate en dos posibilidades: o se espera a tratar el tema en la comisión correspondiente, o se lleva el informe a la Justicia.

A su vez, esta última posibilidad abre una nueva disyuntiva: ampliar la denuncia que hizo Bandera o presentar una nueva. Según dijo Dos Santos, el primero de estos caminos haría que el tema se “agrandara”, y podría atrasar aun más la resolución judicial, aunque los ediles del FA dudan de que haya un fallo para antes del 10 de mayo, cuando se celebren las elecciones departamentales.