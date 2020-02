Marcelo Abdala dijo que las “conquistas laborales” encabezadas por Tabaré Vázquez serán recordadas “con la misma admiración” que las de Batlle y Ordóñez

Después de tocar “El violín de Becho” el legendario guitarrista Julio Cobelli extendió sus dos manos en honor a Tabaré Vázquez, quien levantó los pulgares en señal de agradecimiento. Un cuarteto de guitarras, que forma parte del espectáculo conocido como Guitarras montevideanas, fue el encargado de ponerle música al evento en que el PIT CNT ‒en su sede‒ rindió homenaje al presidente de la República, a pocos días de que termine su mandato. Vázquez estaba sentado en primera fila junto a Fernando Pereira y Marcelo Abdala, presidente y secretario general de la central sindical, respectivamente. Entre los asistentes había varios dirigentes del Frente Amplio (FA), como los candidatos a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar.

Al comienzo del acto Abdala dijo que era “bastante más que un merecido reconocimiento” a Vázquez, ya que “al frente de todo un equipo” asumió su primera presidencia en 2005, cuando en Uruguay “reinaba un panorama de crisis, desempleo, falta de trabajo, desregulación de las relaciones laborales y disponibilidad arbitraria de los trabajadores por parte del capital”, en un contexto “de neoliberalismo extremo”. “Su gobierno significó un enorme cambio cualitativo para la clase trabajadora y vastos sectores populares de nuestro Uruguay”, agregó.

Abdala sostuvo que gracias a la “interrelación creativa” entre un conjunto de decisiones encabezadas por Vázquez con la labor “cotidiana, ardua y tenaz de un movimiento obrero maduro” se generó un camino de “democracia profunda”. Acto seguido, el sindicalista repasó algunas de esas iniciativas: convocatoria de los Consejos de Salarios, creación del Ministerio de Desarrollo Social y lanzamiento del Plan de Emergencia (2005), ley 17.940, de libertad sindical (2006), ley 18.399, que reglamentó el trabajo doméstico (2008), y ley 18.441, que estableció la jornada laboral de ocho horas y el descanso semanal para el trabajador rural (2008). La mención de estas dos últimas generó una gran ola de aplausos en la sede de la central sindical. Luego recordó el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Sistema Nacional de Cuidados y las leyes de negociación colectiva para los trabajadores públicos y privados.

“Es por esta razón que este reconocimiento va muy por arriba de eventuales acuerdos y diferencias puntuales. Incluso, muy por arriba de la actual coyuntura concreta que deberá enfrentar la clase trabajadora de nuestro país. Tenemos la hipótesis de que un día en la historia serán reconocidas las conquistas laborales encabezadas por el doctor Tabaré Vázquez e impulsadas por la lucha de la clase trabajadora con la misma admiración con que hoy miramos las reformas de don José Batlle y Ordóñez”, agregó Abdala. Por último, subrayó que con el homenaje y sus palabras no queda “para nada empañada ni la independencia de clase, ni la autonomía ni la autarquía con que resuelve, se organiza y lucha la clase trabajadora, que intenta avanzar siempre hacia una sociedad sin explotados ni explotadores”.

Palabras del presidente

“Comprenderán ustedes el cúmulo de sentimientos que me está golpeando la conciencia, el alma y el pensamiento en este momento”, fue lo primero que dijo Vázquez. Luego agradeció a la central sindical por el acto de reconocimiento. “Cuando recibí el informe de que se iba a realizar, lo primero que pensé fue que no me siento merecedor de este acto, pero a poco de pensarlo me dije que es una oportunidad enorme para decir dos o tres cosas que me parecen sustanciales”, señaló.

Subrayó que la parte que le corresponde del reconocimiento es “ínfima”, dado que “nadie puede hacer nada solo”. “No hay destino en soledad; lo que hicimos, que tú [Abdala] lo dijiste muy claramente, fue producto de un trabajo en equipo. Porque cada uno de esos temas, cada uno de los proyectos de ley que fueron al Parlamento y que después fueron aprobados, fueron estudiados, analizados y enriquecidos con la contribución de todas las compañeras y compañeros ministros que estuvieron junto a nosotros”, señaló, ganándose así varios aplausos. Agregó que sin ellos hubiera sido “imposible” realizar el “trabajo profundo de avanzar en el terreno de la justicia social”. También sostuvo que no hubiera sido posible si no hubieran tenido a su lado “a la clase trabajadora y al PIT-CNT”.

“Quiero decir que históricamente yo pertenezco a la clase de los trabajadores. Toda mi familia es de trabajadores del campo, en España, en Italia. Un abuelo mío era obrero en las minas que traían tierra para hacer la construcción, y murió en un accidente laboral, por eso siempre entendimos que había que estar al lado del trabajador”, sostuvo Vázquez, que luego recordó a la familia de María Auxiliadora Delgado, su difunta esposa, que “también era de clase trabajadora”. Por eso enfatizó que se sentía “tremendamente agradecido” por el reconocimiento.

Por último, dijo que para “que no haya mucha crítica” por parte de quienes “siempre” lo han criticado, y como dentro de pocos días podrá despedirse “como quisiera” ‒en el homenaje que le hará el FA, el 28 de febrero, en la plaza Lafone‒, se guardó “en el corazón una de las tres palabras” de la despedida que hubiera querido hacer en la sede de la central sindical: “Hasta... siempre”, dijo.