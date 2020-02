Michael Bloomberg sale mal parado de debate entre precandidatos demócratas

En el debate previo a las elecciones primarias demócratas del estado de Nevada que se celebrarán mañana, el precandidato Michael Bloomberg, magnate de los medios de comunicación y ex alcalde de Nueva York, fue el centro de los ataques de los otros postulantes a candidato del sector en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. En su primer debate, instancia a la que pudo acceder por su ascenso en las encuestas, Bloomberg fue duramente criticado por sus oponentes e incluso se quedó sin respuesta ante algunas preguntas directas.

La primera en apuntar contra el ex alcalde de Nueva York fue la senadora Elizabeth Warren, que de entrada afirmó: “Quiero hablar sobre contra quién estamos compitiendo. Un billonario que se refiere a las mujeres como ‘viejas gordas’ y ‘lesbianas con cara de caballo’. Y no, no estoy hablando de Donald Trump. Estoy hablando del alcalde Bloomberg”, sentenció la legisladora por Massachusetts. Warren recordó que Bloomberg recibió muchas denuncias por acoso, misoginia y maltrato en el ámbito laboral, y lo increpó para que diga cuántos acuerdos de confidencialidad firmó para evitar que las mujeres que sufrieron ese trato hablaran. “No vamos a ganarle a Trump con un hombre que tiene quién sabe cuántos acuerdos de confidencialidad con mujeres”, advirtió la senadora, y le pidió varias veces al ex alcalde que dijera cuántos acuerdos firmó.

El ex vicepresidente Joe Biden, Pete Buttigieg y la senadora por Minnesota Amy Klobuchard también dirigieron sus dardos a a Bloomberg. Pero este último eligió como blanco a Bernie Sanders, quien por ahora es el favorito en las encuestas a nivel nacional. Lo acusó de “comunista”, criticó su propuesta de incluir a los trabajadores en los directorios de las empresas para que tengan una voz en las decisiones, y cuestionó el costo que tendría su plan de salud universal.

Sanders le respondió que no es comunista, sino que cree en “el socialismo democrático”, y lo atacó haciendo referencia a un tema central de su campaña: la desigualdad en Estados Unidos. “Mike Bloomberg posee una riqueza más grande que los 125 millones de estadounidenses de menores recursos. Eso está mal. Es inmoral. Eso no debería suceder cuando tenemos a medio millón de personas que duermen en las calles”, afirmó el senador por Vermont.

También hubo en el debate un cruce entre Buttigieg y Klobuchar, que alcanzó la tercera posición en las primarias de New Hampshire. Hace pocos días, en una entrevista televisiva, la senadora fue incapaz de recordar el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una carta que Buttigieg utilizó en su contra. La senadora pidió perdón por su “olvido momentáneo”, pero su rival en las internas no lo dejó pasar y le reprochó que trabaje en temas de seguridad fronteriza en el Senado y no sepa decir algo tan básico como el nombre del líder del país vecino. “¿Me estás llamando tonta? ¿Te estás riendo de mí, Pete?”, le replicó indignada Klobuchar. “Diez años de experiencia en Washington no significan tener buen juicio”, insistió Buttigieg.