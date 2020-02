Ministro del Interior chileno fue a Viña del Mar para supervisar medidas de seguridad adoptadas en el marco del festival musical

Luego de los incidentes que se produjeron en varios puntos de la ciudad durante las dos primeras noches del Festival de la Canción que se celebra en Viña del Mar, el ministro del Interior chileno, Gonzalo Blumel, viajó este martes hacia la localidad costera ubicada a 135 kilómetros de Santiago para supervisar en forma personal las medidas de seguridad para prevenir más incidentes.

De acuerdo a lo que informó Radio Cooperativa, la visita del ministro de Sebastián Piñera duró sólo dos horas, luego de las cuales Blumel retornó a la capital.

Horas antes de la inauguración del festival, en la noche del domingo, se produjeron numerosos incidentes, con incendios de autos, saqueos de comercios y destrozos en la vía pública, por lo que el lunes se reforzó el personal policial, registrándose incidentes aislados. Entre ambos días, de acuerdo a lo que informaron medios chilenos, se detuvieron en total a 70 personas.

La actuación de Mon Laferte

El estallido social que vive Chile desde octubre no ha sido ignorado por los artistas que participan en esta edición del famoso evento que se realiza cada verano en Viña del Mar. Así, en la noche del domingo el cantante boricua Ricky Martin convocó al pueblo chileno a “exigir lo básico, los derechos humanos” y en la segunda noche los mensajes políticos corrieron por cuenta de la chilena Mon Laferte. Desde el comienzo de las protestas ella se mostró favorable a las demandas populares y sumamente crítica con el exceso de la fuerza ejercida por los Carabineros, al punto que durante los Latin Grammy de noviembre mostró su pecho descubierto donde tenía escrito “En Chile torturan, violan y matan”. Poco después, en una entrevista con la cadena Univisión Laferte dijo que había “muchos casos” de incendios de estaciones del Metro de Santiago en los que “la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando”. En ese entonces, Carabineros pidió a la Fiscalía que iniciara acciones legales para que la cantante revelara en qué se basaba para hacer esas declaraciones.

"Piñera CTM": El potente grito que se hizo sentir en la Quinta Vergara en medio de la presentación de Mon Laferte pic.twitter.com/Pwo5Yzh1BF — The Clinic (@thecliniccl) February 25, 2020

“Si me tienen que llevar presa por decir lo que pienso, métanme presa” dijo la cantante en Viña del Mar, tras comenzar su actuación con una ovación desde los sectores más populares del recinto que alberga el festival y aplausos moderados de la platea. La Fiscalía aclaró ayer que se decidió no citar a Laferte porque no era “relevante” su declaración para las investigaciones sobre los incendios.

Durante el concierto del lunes, Laferte contó cómo fue su infancia en Viña del Mar y que vivió en carne propia las desigualdades de la sociedad chilena que están detrás del estallido social. También dijo que tuvo dudas sobre si asistir o no al evento, porque Chile “está en un momento muy especial, en un momento difícil” y ella “no quería venir a celebrar un festival”. Finalmnete decidió hacerlo, así como entregar los premios que le dieron a “alguien que lo necesite” o alguna fundación.

Durante el espectáculo se escucharon cánticos ya clásicos en las manifestaciones callejeras e incluso, ante el característico ‘El que no salta es paco’ (chilenismo para referirse a los policías), Laferte comenzó a saltar y potenció el reclamo del público.