¿Por qué importa el etiquetado frontal de alimentos?

A pocos días de que comience a regir la obligatoriedad del etiquetado frontal de los alimentos envasados en Uruguay, establecida por el decreto 272/018, aprobado en agosto de 2018, es importante tener presente a qué apuntan este tipo de medidas y por qué son relevantes.

La obesidad y el sobrepeso se han convertido en uno de los principales temas de preocupación y discusión a nivel sanitario en el mundo. Uruguay no ha estado ajeno al problema. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, 63% de los adultos uruguayos presentaban sobrepeso u obesidad en 2016, lo que evidencia una de las mayores tasas de prevalencia en América Latina y uno de los crecimientos más acelerados de esta condición. La situación es también alarmante para niños y adolescentes, con una prevalencia de 12% en menores de cuatro años y de 27% en adolescentes de entre 13 y 15 años. El exceso de peso trae aparejada una diversidad de problemas y, en particular, aparece como uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, que representan la principal causa de muerte a nivel mundial y significan altos costos para los sistemas de salud.

La venta de alimentos y bebidas ultraprocesados aparece como un factor fuertemente vinculado con el aumento del peso corporal. En un informe de la Organización Panamericana de la Salud de 2015, se demuestra que las ventas de estos productos aumentaron 27% entre 2000 y 2013 en 13 países de América Latina analizados, a la vez que cayeron 10% en América del Norte. Uruguay es el país que presentó el crecimiento más rápido en el consumo de estos productos (146%), y la mayor parte se debe al aumento del consumo de bebidas azucaradas.

En este contexto, implementar políticas que tengan por objetivo promover una alimentación saludable por parte de la población aparece como algo crítico. El etiquetado de alimentos es una política que tiene por objetivo mejorar la elección de alimentos de los consumidores por medio de la provisión de información clara y que permite identificar más rápidamente los alimentos con un perfil nutricional desfavorable. Tal como muestra la literatura, dependiendo de la forma en que sea realizado este etiquetado, puede ser una medida más o menos eficiente para colaborar en el cambio de hábitos alimenticios. En particular, estudios para Uruguay realizados en un contexto experimental muestran que las advertencias en la parte frontal del empaquetado con forma de octógonos negros son más efectivas que otro tipo de advertencias (colores tipo semáforos, estrellas, valores diarios). Este tipo de etiquetas fueron incorporadas en Chile en 2016, en el marco de un conjunto de medidas adoptadas para impulsar una mejora de la alimentación. Dos estudios recientes realizados para Chile dan cuenta de reducciones significativas en el consumo de bebidas azucaradas (jugos y sodas) como consecuencia de esta política.

La evidencia empírica ha mostrado que los individuos no siempre se comportan de forma racional, sino que tienden a ser falibles y cognitivamente sesgados en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, tienden a tomar decisiones con base en hábitos, dan una mayor valoración a los beneficios presentes que a los futuros y son afectados por el marco en el que se les brindan las opciones, entre otros sesgos. Richard Thaler, un reciente premio nobel, y Cass Sunstein incorporaron el concepto de políticas nudge, que remite a pequeños empujones o estímulos que contribuyen a optimizar las decisiones de los individuos sin prohibir opciones ni cambiar significativamente los incentivos económicos (paternalismo libertario). El etiquetado de alimentos es un ejemplo de este tipo de políticas, no asociadas al precio o a su alteración a través de impuestos.

La evidencia justifica la implementación de una política de etiquetado de alimentos como la que entrará en vigencia en Uruguay en los próximos días.

Para Uruguay, en un trabajo de 2015, se analizó el efecto de las políticas antitabaco en el consumo de cigarros de mujeres embarazadas entre 2007 y 2013. En dicho estudio se muestra que las políticas de tipo nudge, como las restricciones a la publicidad, al marketing y al diseño del empaquetado (requerimiento y tamaño de advertencias en el paquete), tuvieron un mayor impacto en el aumento de los casos de personas que dejaron de fumar que las políticas de precios (aumento de impuestos).

La evidencia citada anteriormente justifica la implementación de una política de etiquetado de alimentos como la que entrará en vigencia en nuestro país en los próximos días.

Ana Balsa es investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Montevideo; Cecilia Noboa y Patricia Triunfo son investigadoras del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

