Tabaré Vázquez homologó fallo de Tribunal de Honor que sostiene que asesino de Chaves Sosa “afectó el honor de las Fuerzas Armadas”

El presidente, Tabaré Vázquez, homologó un fallo del Tribunal de Honor de la Fuerza Aérea que señala que el coronel retirado Enrique Rivero, encarcelado por el asesinato en 1976 de Ubagesner Chaves Sosa, afectó el honor de las Fuerzas Armadas al cometer dicho homicidio.

El tribunal consideró que la acción de Ribero, no obstante, fue un “hecho aislado”, pero pasó al militar a situación de reforma y envió su testimonio a la Fiscalía General de la Nación. El pase a reforma es el castigo máximo que se le puede dar a un militar, ya que implica que no puede ocupar cargos en las Fuerzas Armadas, no puede usar ni el título de grado ni el uniforme y su jubilación es reducida a poco menos de la mitad.

Esto en la medida de que Ribero se consideró inocente y en su testimonio dio cuenta de “la eventual participación en los hechos de otros funcionarios militares que son individualizados en sus descargos”, dice la resolución.

“Los descargos realizados por el enjuiciado, conforme establece el Tribunal Superior de Honor de la Fuerza Aérea, no han sido eficientes para modificar la condena penal firme recaída en su contra, razón por la cual dicho Tribunal arribó a la absoluta convicción moral respecto de la responsabilidad ética del Oficial Superior enjuiciado”, sostiene el documento.

En julio de 2018 el Ministerio de Defensa Nacional dispuso la conformación de tribunales de honor para juzgar a Ribero y al también aviador José Araújo por la muerte de Chaves Sosa. Ambos habían sido procesados por la justicia en 2012 como autor material y coautor, respectivamente, del delito de homicidio muy especialmente agravado.

El fallo sobre Araújo fue expedido en febrero de 2019 y, tres meses después, fue homologado por Vázquez.