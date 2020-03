Arbeleche: no es posible “firmar en piedra” que no habrá nuevos aumentos de tarifas

Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas (MEF), dijo este jueves que era “impensable” no adecuar las tarifas públicas a lo que ha sido la evolución de los costos. Este miércoles el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou anunció una “adecuación tarifaria” que será de de 10,7% para OSE, 10,5% para UTE y 9,78% para Antel.

En entrevista con el programa En perspectiva, la ministra aseguró que fue el gobierno de Tabaré Vázquez el que tomó la decisión política de no hacer la adecuación en enero, por lo que se tuvo que hacer ahora. Arbeleche negó que los aumentos estén por encima de la inflación, ya que “en los últimos 14 meses [la inflación] fue de 11,75%”.

Sobre los precios de los combustibles, la ministra dijo que están analizando la evolución del precio del crudo y comentó que hay “mucha volatilidad financiera”. A causa del coronavirus hubo un desplome del precio del crudo, y por eso el gobierno actual decidió postergar el anuncio del incremento.

Por otra parte, comentó que ANCAP compró los embarques del primer semestre de 2020 a precios mayores a los actuales, y ahora se está negociando cómo comprar el crudo para el segundo semestre y aprovechar la oportunidad de los bajos precios.

De todas formas, aseguró: “Sería muy difícil no pensar en un aumento de los combustibles [...] tenemos que estar monitoreando la cotización del dólar, si tenemos cambios no podemos firmar en piedra que esto [los aumentos anunciados] va a ser para el resto del año”. También habló del cambio en los beneficios en las compras con dinero electrónico y dijo que lo que se anunció fue una reducción de los beneficios y no un impuesto: “Estamos manteniendo los beneficios para la compra con tarjeta de crédito o débito, se mantienen en cifras menores. Se vuelve a lo que dice la ley”.

Arbeleche aseguró que el objetivo de la rebaja fijada por el gobierno anterior mediante decretos ya cumplieron su fin, que era incentivar la compra con tarjeta, y ahora “ya no es necesario un incentivo de esa magnitud”.

Aseguró que los recursos “se necesitan para otras prioridades” y puso como ejemplo la compra de tobilleras. “El gobierno tiene urgencias en temas que fueron dejados de lado”, afirmó.

La jerarca comentó que no es posible hacer proyecciones sobre del Producto Interno Bruto porque “sería irresponsable”. “Estamos en un mundo que está convulsionado [...] no es posible en este momento estimar cifras, lo que hay que hacer es observar la situación”.