Autoridades del Mides aseguran que desconocían el vínculo del hotel con Verónica Alonso

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó este martes a trasladar a personas en situación de calle con factores de riesgo a distintos hoteles de Montevideo. Uno de ellos fue el hotel Urban Express, ubicado en Andes y Uruguay, en el que se acondicionaron 35 habitaciones dobles y se alojó a unas 70 personas. Según informaron fuentes del Mides a la diaria, la cartera pagará 15.000 dólares mensuales al hotel por hospedar a gente en situación de calle.

El Observador informó que la sociedad anónima que es dueña del hotel está integrada por la familia del empresario Marcel Gerwer, esposo de la ex senadora nacionalista Verónica Alonso. El encargado del hotel, Ignacio Gerwer, dijo a El Observador que “el hotel no es de Verónica Alonso, es de familiares que se lo alquilaron al Mides y cobran siete dólares por persona, por día. Es para ayudar, no es un negocio para ella ni para el dueño: hay que pagar luz, agua, teléfono y limpieza. Y cuando lo entreguen, poner a nuevo el edificio”, dijo. Sin embargo, este martes el hotel se encontraba sin clientes, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Por otra parte, el encargado del hotel agregó que Marcel Gerwer no es uno de los dueños de la empresa familiar.

El actual director de la División Programas de Personas en Situación de Calle, Gabriel Cunha, fue jefe de campaña de Alonso en las elecciones de 2014 y tesorero de Esperanza Nacional, el sector de la ex senadora nacionalista, durante 2018. Sin embargo, consultado por El Observador dijo no saber que el hotel era de la familia Gerwer.

El director general de la Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, también negó saber de antemano que el hotel era de la familia del esposo de la ex senadora nacionalista. “Sigo sin tener documentación que me diga que ellos (los Gerwer) tienen que ver con el hotel; figura una sociedad anónima, y hasta donde me dicen, Marcel Gerwer no aparece como accionista”, sostuvo.

Martinelli dijo que “eso no es lo más importante”, sino que hay que poner el foco en lo que logró ahorrar el Mides. Según dijo, la cartera gasta unos 9.600 pesos por cada persona en situación de calle que está en el hotel, pero si los alojara en refugios, pagaría 37.000 pesos.