Cuatro claves del discurso del nuevo comandante en jefe del Ejército

Hoy asumió el nuevo comandante del Ejército, el general Gerardo Fregossi, y en su discurso mencionó varios temas claves que involucran a las Fuerzas Armadas. ¿A qué temas se refirió y qué dijo? A continuación, cuatro de los puntos que abordó el general designado por el nuevo gobierno.

Pasado reciente

Recordando su pasaje como director del Liceo Militar General Artigas, el nuevo comandante en jefe del Ejército destacó la “enorme capacidad de resiliencia” de los jóvenes para “sobreponerse, entre otros obstáculos, a manifestaciones de carácter agraviante por parte de algunos de sus propios conciudadanos”. Según dijo, esa juventud “logra progresar en la vida y en la carrera militar sin apoyarse en el resentimiento o propiciando fisuras, favorecida por un ambiente educativo en que se enfatiza el respeto a los derechos humanos”. Por eso, afirmó que los mandos militares deben “continuar explorando todos los caminos que positivamente contribuyan a un proceso sanador de heridas, respetando el dolor pero mirando hacia adelante, para que las generaciones que nos relevarán en el futuro cercano no se consuman en la desesperanza o la frustración”.

Modificaciones a la ley orgánica militar

El comandante en jefe no ocultó sus diferencias con la aprobación el año pasado de las modificaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, votada con mayoría frenteamplista. Esa norma, dijo, “obliga al Ejército a realizar varias acciones de impacto profundo, las cuales terminarán afectando la organización, funciones y motivación profesional de buena parte de sus efectivos”. Según aseguró, la pérdida de mandos altos del Ejército “impactará severamente en muchas dependencias y funciones, precisamente en circunstancias en que esta fuerza se enfrenta al cumplimiento de nuevas y difíciles misiones”. La actitud del Ejército, no obstante, no será dejar de cumplir “determinados servicios”, sino “realizar los máximos esfuerzos para no perder las necesarias capacidades operacionales que la realidad actual y futura demanda”.

Reforma de la Caja militar

Fregossi mencionó lateralmente la aprobación de este proyecto de ley –también en el gobierno anterior– al sostener que las modificaciones al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas provocarán “sustantivos efectos en la fuerza”, aunque estos se verán en un tiempo “más lejano”.

Patrullaje fronterizo

La ley que habilitó a efectivos militares a desempeñar tareas policiales en hasta 20 kilómetros de distancia de la frontera es bien vista por Fregossi. El nuevo decreto reglamentario de la norma, que les da más potestades a los militares que el aprobado durante el gobierno anterior, estará listo en esta semana. “En un mundo en que la soberanía y las fronteras de los estados se encuentran particularmente amenazadas o agredidas por fenómenos, fuerzas u organizaciones de carácter transnacional que impactan en varias dimensiones, nuestros efectivos se preparan aceleradamente para asumir este nuevo desafío”, dijo Fregossi. Si bien adelantó que esto conlleva algunas “dificultades implícitas”, también dijo que “motiva” y “entusiasma” saber que estas adversidades están siendo consideradas por el mando superior de las Fuerzas Armadas –es decir, el gobierno actual– y que “el necesario marco jurídico será adaptado tanto a las especiales necesidades operativas como a la protección de nuestro personal”. Esto último hace referencia a la extensión de la legítima defensa policial prevista para los militares que desempeñen esas tareas que se incluirá en el proyecto de ley de urgente consideración, según anunció el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Fregossi especificó que el patrullaje comenzará el 16 de marzo con 500 efectivos de las tres fuerzas, que culminarán su capacitación el 10 de marzo.