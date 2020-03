Desde el Instituto Cuesta Duarte pronostican una inflación de dos dígitos

Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, dijo a la diaria que los anuncios realizados el miércoles por el gobierno generan “una enorme preocupación” por la conjunción de factores, que van a “afectar los bolsillos de los uruguayos” y en especial de los trabajadores. Castellano aseguró que el precio del dólar está siendo afectado por la realidad internacional, producto del coronavirus y “acciones del gobierno electo de propiciar un dólar más alto”. Para el sindicalista, declaraciones de integrantes del gobierno, como las del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, tampoco ayudan. “Hay un efecto en los precios y cuando los uruguayos van al supermercado [ven que] hay un remarque importante, y si a eso se le suma el aumento de las tarifas va a ser muy difícil que la inflación no supere los dos dígitos y eso es un escenario nuevo”, comentó.

Dijo que el precio del dólar no sólo incide en las personas que tienen deudas en dólares, sino también influye en muchos artículos que están en esa moneda. Castellano aseguró que hay un aspecto que a veces se invisibiliza que es la expectativa: “Hay un clima de que el dólar está subiendo y los dueños de las cadenas productivas, por las dudas, marcan porque no saben lo que va a pasar la semana que viene. Se genera un estado de ánimo y desasosiego”.

Sobre el recorte de la rebaja del IVA para las compras con tarjetas de débito, Castellano dijo que se trata de un ajuste fiscal. “Yo no pensé que tan rápido se iban a juntar tantas señales negativas”, comentó.

Castellano entiende que la inflación que se debe tener en cuenta es la anual, que en 2019 fue de 8,79%. “Pueden decir que esto no es un ajuste, que es una corrección, o como cuando el Frente Amplio [FA] decía que era una consolidación fiscal, los nombres los podemos cambiar pero lo concreto es que el que paga los platos rotos son los mismos de siempre”. El sindicalista cuestionó el argumento de Arbeleche de que si los ajustes se hubieran dado en enero ahora iban a bajar porque no se puede bajar el déficit fiscal en 900 millones de dólares gastando más o menos lo mismo, sin tener impuestos nuevos, explicó.

Mediante un comunicado, el PIT-CNT manifestó su preocupación por el aumento de tarifas, que “supera significativamente el porcentaje de la inflación e impacta de forma directa en el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores”.

La central obrera planteó su rechazo contra la eliminación del descuento de dos puntos del IVA previsto para el pago electrónico, ya que impacta “de forma regresiva en el consumo, el poder de compra de los salarios. “Ambas medidas contradicen los anuncios realizados en la campaña electoral por el actual presidente de la República, quien de forma contundente sostuvo que este tipo de decisiones tendrían un impacto recesivo en la economía y afectarían el nivel de actividad”, afirman en el comunicado.

“El costo de vida aumenta”

En tanto, el senador del FA, Óscar Andrade, dijo a la diaria que lo que prometió Luis Lacalle Pou, no sólo no fue no subir las tarifas, sino “lisa y llanamente bajarlas”. Andrade comentó que la decisión de no aumentar las tarifas en enero de este año estuvo sobre la mesa durante toda la campaña, por lo que no es una excusa. “Ellos podrían haber acomodado el planteo”. “Lo más contradictorio es que se aumente el IVA, porque más allá de la forma, si decenas de miles de personas, en particular asalariados, pasan a pagar 2% más en las compras con tarjetas, están bajando la capacidad de compra,y aumenta la presión fiscal”, dijo.

Andrade recordó que era uno de los pocos precandidatos a la presidencia que decía que había que subir impuestos: “Era como el último mohicano que decía que no renunciábamos a aumentar impuestos. Algunos son necesarios, como el impuesto al patrimonio o modificar el catastro rural. Cualquiera de esos planteos era contestado de manera casi histérica por la coalición, ahora a una semana [de asumir] aumenta la presión fiscal, es un poco mucho”.

En tanto, Charles Carrera, senador del FA, comentó a la diaria que el aumento de tarifas “traerá fuertes efectos inflacionarios”. La inflación si bien afecta a toda la sociedad, “ataca a la población con mayores niveles de vulnerabilidad. Los que tienen menor poder adquisitivo. Nos referimos a aquella porción de la población que recibe los más bajos salarios y jubilaciones. Si a esto se suma el aumento del dólar y la elevación de dos puntos de IVA, la situación se vuelve más delicada. El costo de vida se eleva y el resultado inminente será el aumento de la pobreza”.