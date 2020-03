Equipos de la IM comenzaron a recorrer cementerios para explicar medidas de seguridad “adicionales” por Covid-19

La presidenta de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), Valeria Ripoll, aseguró que a partir de la protesta que hizo el sindicato el jueves 26 por la falta de protocolo en los cementerios acerca de cómo actuar ante un fallecido por Covid-19, la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a tomar cartas en el asunto.

Según dijo Ripoll a la diaria, el viernes se apersonaron una doctora del servicio médico y un técnico prevencionista en el Cementerio del Norte, y ayer acudieron especialistas a las salas velatorias de la comuna para detallar las especificidades del protocolo en estos casos. A partir de ahora, explicó la dirigente sindical, todos los cuerpos serán cremados con el cajón, sin manipulación alguna, como si fueran posibles casos de coronavirus. Además, en los entierros se estableció que los trabajadores no permanezcan en el mismo espacio del cementerio mientras la familia permanece allí. La dirigente advirtió, no obstante, que durante los entierros sigue acumulándose mucha gente, lo que puede generar un foco de contagio de Covid-19.

Pero según el secretario general de la IM, Fernando Nopistch, el protocolo “siempre existió” y la comuna en todo momento cumplió con él. Lo que se hizo el viernes, explicó, fue enviar a personal de seguridad laboral para explicar las medidas adicionales que se tomaron, y que no estaban dadas por el protocolo. “La autoridad sanitaria no marca un procedimiento distinto en estos casos. La IM decidió tomar recaudos extra, como que se implementen túnicas desechables y lentes, pero no es indispensable”, explicó.

Además, Nopistch dijo que la presencia de familiares en los entierros es algo que se ha regulado: los cementerios están cerrados al público y en estos casos no pueden ingresar más de diez personas. Pero “es difícil manejar esa situación. En general se viene cumpliendo bien, pero a veces “es difícil abordar esa situación cuando a alguien se le muere un ser querido”.

El reclamo del protocolo se dio el jueves 26 en la mañana, cuando Ripoll anunció que se había producido la primera muerte por Covid-19. La información fue desmentida tanto por la IM como por el Ministerio de Salud Pública, y la dirigente explicó más tarde en una conferencia de prensa que los trabajadores habían recibido información errónea de la empresa fúnebre.