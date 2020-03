Fernando Pereira: “No es lógico alterar el salario de un trabajador sin negociación colectiva”

El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer nuevas medidas para hacer frente a la crisis económica y social provocada por la propagación del nuevo coronavirus. El mandatario dijo que se creará el “fondo coronavirus” y explicó que este se financiará con el aporte de las arcas públicas y los ingresos de los funcionarios públicos.

Con esta medida, los salarios del presidente de la República, ministros, legisladores y directores de entes autónomos tendrán una rebaja de 20%. Los salarios públicos y jubilaciones mayores de 80.000 pesos líquidos también serán recortados, con porcentajes de 5%, 10% y 20%. La medida se aplicará, en principio, durante los próximos dos meses.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, cuestionó que no se haya convocado a la negociación colectiva del sector público. “Hubo una falla de diseño: se tuvo que haber convocado a los trabajadores del sector público, hacer la propuesta y, como mínimo, discutirla. Pienso que la mayor parte de funcionarios públicos entenderían una circunstancia de este tipo”, afirmó a la diaria. A su juicio, el problema de la medida es que no exista una contrapartida a los grandes capitales: “Claro que cualquier trabajador está dispuesto a ser solidario, aunque la solidaridad sea forzada, pero tiene que haber una contraparte y aquellos que tienen mayor capacidad contributiva tienen que hacer su aporte”.

Si bien considera que la propuesta del gobierno “no es para nada descabellada”, le falta el aporte de los “poderosos de la sociedad”. Desde la central sindical, puntualizó, no les piden un esfuerzo contributivo a los pequeños o medianos empresarios, sino a aquellos que “ganan más”. “Puedo entender que en esta circunstancia se hayan tomado acciones sin consultar, que para mi gusto no es el mejor camino, pero lo entiendo, el tema es que sólo se pide el aporte a unos y no a otros”. “¿Por qué no pueden contribuir las personas que están teniendo gran nivel de ingresos?”, se preguntó Pereira, y agregó que “no todos estamos viviendo la misma crisis”.

Con relación a posibles medidas que podría tomar el PIT-CNT, Pereira dijo que los sindicatos públicos están discutiendo cuáles serán los pasos a seguir y, a partir de su análisis, la central sindical verá “cómo aportará”. De todas formas, vaticinó que no se prevé conflictividad, aunque sostuvo que es necesario marcar que “no es lógico alterar el salario de un trabajador sin negociar colectivamente”. Por otra parte, la central sindical está a la espera de la respuesta del gobierno a los planteos que hizo la Intersocial: la provisión de una renta transitoria de emergencia a trabajadores, medidas de protección para pequeñas y medianas empresas y la suspensión del pago de tarifas y alquileres, entre otros. “Estamos esperando, incluso aunque la respuesta sea un no”, afirmó Pereira.