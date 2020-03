Gobierno argentino presentó plan por el cual cerca de cinco millones de jubilados accederán a medicamentos gratuitos

El presidente argentino Alberto Fernández presentó este martes, en un acto celebrado en la localidad de Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires, el programa de medicamentos esenciales, junto a la titular del Progama de Atención Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich.

El PAMI es una entidad que nuclea a jubilados, pensionistas, personas que no tienen jubilación y también a ex combatientes de la guerra de Malvinas; es la mayor obra social de Argentina. De acuerdo al nuevo plan, que comenzará a implementarse hoy, aproximadamente cinco millones de beneficiarios podrán acceder en forma gratuita a más de 3.600 marcas de medicamentos, que comprenden más de 170 principios activos.

“Felicitaciones: a partir de mañana, medicamentos gratis”. Así cerró el presidente Alberto Fernández su discurso durante el acto, en el que volvió a insistir en el carácter social de su gobierno, diferenciándose de las políticas llevadas adelante por su predecesor, Mauricio Macri.

“No me olvido lo que necesitan los más desamparados, no me olvido que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están porque ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo”, manifestó Fernández, de acuerdo a lo que informó el portal Tiempo Argentino.

“Somos todos los argentinos los que ayudamos. Por eso a veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros”, dijo Fernández, en referencia al paro patronal que están realizando durante esta semana las gremiales rurales que nuclean a los productores de soja más poderosos del país, y agregó: “No tenemos a los medios, pero tenemos la razón”.

El programa va a estar en funcionamiento a partir de hoy, y los afiliados al PAMI podrán hacer uso de este, con su cédula de identidad, la receta del medicamento y la credencial del PAMI. Este plan del gobierno peronista demandará la inversión de aproximadamente 30.000 millones de pesos argentinos –cerca de 480 millones de dólares–, que serán aportados por los fondos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el denominado impuesto PAIS.

“A causa de estos años de espantosas políticas económicas, los medicamentos comenzaron a ser un problema para millones de argentinos. En ese marco se impulsó este nuevo derecho en seguridad social”, aseguró la titular del PAMI, Luana Volnovich, al hacer oficial la presentación, y agregó: “Los queremos sanos, activos y empoderados y empoderadas; el 70% de los beneficiarios de este plan son mujeres”.

La funcionaria destacó la transparencia en la administración de los recursos del PAMI e informó que el programa se desarrollará a través de una receta electrónica para tener control de los medicamentos dispensados.

“Si se toman sólo los tratamientos más habituales de un adulto mayor, por hipertensión, colesterol, antinflamatorios y protectores gástricos, se estima un ahorro para el afiliado de 1.400 pesos (932 pesos uruguayos), como mínimo, pero puede llegar a 3.000 o 4.000 pesos (entre 2.000 y 2.600 pesos uruguayos)”, apuntó Volnovich en declaraciones a Tiempo Argentino.