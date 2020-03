Harvey Weinstein sentenciado a 23 años de prisión

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue sentenciado este miércoles en una corte penal de Manhattan, en Nueva York a 23 años de prisión, luego de su condena el mes pasado por agresión sexual y violación.

Según informó la agencia Reuters, la sentencia fue entregada por el juez James Burke, quien presidió el juicio contra Weinstein. El 24 de febrero, un jurado halló culpable al exproductor cinematográficio de 67 años de agredir sexualmente a la exasistente de producción Mimi Haleyi y de violar a la exaspirante a actriz Jessica Mann.

Weinstein, quien durante largos años fue uno de los productores más influyentes de Hollywood, enfrentaba la posibilidad de recibir la máxima pena de 29 años de prisión. En octubre de 2017 el nombre de Weinstein trascendió las fronteras del mundo del cine luego de que varias notas publicadas por los diarios The New York Times y The New Yorker informaron sobre numerosas denuncias de mujeres que afirmaron haber sido acosadas sexualemente o violadas por el ahora encarcelado Weinstein.

Más de 80 mujeres que trabajan o lo hicieron en el mundo del cine acusaron al ex productor de acoso o agresiones sexuales, algo que el imputado negó en todo momento, afirmando que nunca tuvo sexo con nadie sin consentimiento.