Interna demócrata estadounidense: Elizabeth Warren bajó su candidatura

Elizabeth Warren, quien se posicionaba en el tercer lugar de la interna demócrata pero muy lejos de Joe Biden y Bernie Sanders, quienes lideran la carrera, anunció este jueves que bajó su candidatura, luego de los pobres resultados en las votaciones del Supermartes, en las que no ganó en ningún estado y salió tercera en Massachusetts, territorio al que representa en el Congreso.

“Anuncio que abandono la carrera”, dijo Warren en una conferencia de prensa a la que se presentó junto a su esposo. “No voy a seguir disputando el puesto para presidenta en 2020, pero voy a seguir luchando. Es la carrera de mi vida y la voy a continuar”, agregó.

Con el anuncio de su salida de la carrera a la Casa Blanca, se espera que los dos candidatos que lideran la interna, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, busquen su apoyo. Según informó The New York Times, ambos se pusieron en contacto con ella después del Supermartes, cuando la salida de Warren parecía inminente.

Al respecto, Warren dijo que por el momento no va a apoyar a ningún candidato ni a decirles a sus seguidores a quién deben apoyar. “Respiremos fuerte y pensemos un rato. No tenemos que decidir ahora”, dijo Warren.

Pero Biden se movió rápidamente y tras el anuncio de la senadora escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter: “La senadora Elizabeth Warren es la más feroz de las guerreras para las familias de clase media. Su trabajo en Washington, en Massachusetts y en la campaña ha marcado la diferencia para la vida de la gente”, escribió. “Necesitábamos su voz en esta carrera y necesitamos su trabajo continuo en el Senado”, agregó el candidato centrista.